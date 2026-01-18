김경 3차 소환…"추측성 보도 난무, 결과 지켜봐 달라"

<앵커>



강선우 의원에게 1억 원의 공천헌금을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 오늘(18일) 경찰에 다시 출석했습니다. 오늘 오후 강 의원의 전 사무국장인 남 모 씨를 불러 김 시의원과 대질조사를 할 가능성도 제기되고 있습니다.



김태원 기자가 보도합니다.



지난 2022년 지방선거에서 공천헌금 1억 원을 강선우 의원 측에 건넸다는 혐의로 수사를 받고 있는 김경 시의원이 오늘 오전 경찰에 다시 출석했습니다.



지난 11일 미국에서 귀국해 첫 조사를 받고 지난 15일에 이어 사흘 만에 이뤄진 세 번째 소환 조사입니다.



[김경/서울시의원 : 현재 제가 하지 않은 그런 진술, 그리고 추측성 보도가 너무 난무하고 있는 것 같습니다. 결과를 좀 지켜봐 주시기를 부탁드립니다.]



어떤 진술이 잘못됐다는 건지 묻는 취재진의 질문에는 답하지 않았습니다.



경찰은 모레 강선우 의원 소환조사를 앞두고 '공천헌금' 의혹의 사실관계를 파악하는데 집중하는 모양샙니다.



김 시의원이 지난 경찰 조사에서 "강 의원의 전 보좌관인 남 모 씨로부터 노골적인 공천헌금을 요구받았다"고 진술한 것이 SBS 보도로 전해졌는데, 이는 남 모 씨가 "강 의원, 김 시의원과 셋이 만난 자리에서 강 의원이 뭔가를 실으라고 해 차 트렁크에 넣었을 뿐"이라고 진술한 내용과 대치되는 부분입니다.



어제 11시간 동안 경찰 조사를 받은 남 모 씨는 이르면 오늘 오후 3차 소환될 가능성도 있는데, 김 시의원과 남 씨의 그간 진술이 일치하지 않는 만큼 이들에 대한 대질 조사 가능성도 제기되고 있습니다.



이런 가운데 강선우 의원은 남 씨가 돈을 받은 사실을 알게 된 뒤 즉시 반환을 지시했고, 자신은 어떠한 돈도 받은 적이 없다는 해명 이후 별다른 입장표명을 하지 않고 있습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 신세은)