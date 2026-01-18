국가 공간정보 활용해 '내가 원하는 지도' 직접 제작

이미지 확대하기

앞으로는 산업계와 전문가뿐 아니라 소규모 창업자 등 일반 국민도 국가가 생산한 공간정보를 상권 분석과 입지 판단 등에 활용할 수 있게 됩니다.국토교통부는 이같은 지원 내용을 담은 공간정보 오픈플랫폼 '브이월드'(V-World) 4단계 고도화 서비스를 시작한다고 오늘(18일) 밝혔습니다.브이월드는 국가, 지방자치단체 등이 생산·관리하는 공간정보를 통합·제공해 공공과 민간이 온라인으로 다양한 서비스를 창출하도록 지원하는 플랫폼입니다.4단계 고도화 서비스는 그간 관련 산업계나 전문가 중심으로 활용되던 공간정보 기술을 국민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 서비스로 전환한 것이 핵심입니다.특히 기존 4종에 불과했던 2D(평면) 분석 기능을 데이터 패턴, 밀집도, 근접도 등 19종으로 대폭 확대해 이용자들이 각자 필요에 따라 편리하고 다양하게 공간 입지를 분석할 수 있게 했습니다.이를 활용하면 전문 컨설팅 없이도 병원, 학원, 카페 등 생활 밀착 시설의 입지와 주변 인구 특성을 분석할 수 있어 소규모 창업자와 자영업자의 창업비용 부담 완화에도 도움이 될 전망입니다.그간 2D에서만 가능했던 '나만의 지도' 제작을 3D로 확장해 전보다 실감나는 입체 지도를 제작·공유할 수도 있습니다.이를테면 산악회에서 해당 기능으로 산의 고도, 경사 등을 반영한 이동 경로를 분석하고, 회원들이 수준별로 선택할 수 있는 난이도별 등산 지도를 만들어 제공하는 것도 가능합니다.도시계획과 건축 분야 등에서 쓰이는 각종 3D 파일을 브이월드 3D 지도에서 바로 적용할 수 있도록 지원 포맷도 기존 5종에서 9종으로 확대했습니다.이에 따라 고가의 전문 소프트웨어를 구매하지 않고도 다양한 3D 데이터를 활용해 단지 조감도 등을 제작할 수 있어 공간정보 활용 접근성과 편의성이 크게 높아질 것으로 국토부는 기대했습니다.정확한 최신 공간정보를 안정적으로 제공하는 기반도 마련했습니다.4단계 고도화 서비스에서는 데이터 자동 갱신 체계를 연계 데이터 전체로 확대하고, 갱신 과정에서 데이터 누락과 위치·속성 오류를 검증하는 품질 검증 기능이 강화됐습니다.정의경 국토부 국토도시실장은 "4단계 고도화 서비스는 국민들이 3차원 공간정보를 일상에서 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 브이월드를 통해 국민 누구나 공간정보를 더 편리하게 활용할 수 있도록 서비스 개선과 고도화를 지속해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)