장동혁 '쌍특검 단식' 나흘째…"자유·법치 끝까지 지켜낼 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 나흘째 단식 투쟁을 이어가고 있다.

이미지 확대하기

이미지 확대하기

국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 투쟁에 돌입한 지 나흘째인 오늘 "자유와 법치를 끝까지 지켜내겠다"고 밝혔습니다.장 대표는 오늘 페이스북에 "단식 4일째로 몸도 힘들지만 시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기가 어렵다"며 이렇게 적었습니다.이어 "로텐더홀 반대편에서 가끔 퍼져오는 꽃향기에 정신을 가다듬는다"며 "당원들과 지지자들이 없었다면 버티기 힘들었을 것"이라고 말했습니다.그러면서 "대한민국은 권력자의 힘에 좌우되는 나라가 아니라 정의가 강같이 흐르는 나라여야 한다"고 덧붙였습니다.장 대표는 지난 15일 국회 본관 로텐더홀에서 단식 농성을 시작한 뒤 오늘로 나흘째 농성장을 지키고 있습니다.장 대표는 물과 소량의 소금 외에는 음식물을 먹지 않고 있고, 어제부터는 건강 상태가 급격히 악화해 소금조차 제대로 섭취하지 못하는 것으로 전해졌습니다.면도하지 않은 채 수척해진 모습의 장 대표는 이어폰을 꽂고 자리에 앉아 정면을 응시하거나 눈을 감고 명상하는 모습도 보였습니다.테이블에는 생수병에 꽂힌 분홍색 꽃 한 송이와 성경이 놓였습니다.지도부 관계자는 "어젯밤에는 상태가 급격히 나빠져 쓰러질 정도까지 갔었다"며 "지금도 소금물조차 제대로 마시지 못하는 상황"이라고 전했습니다.농성장에는 국민의힘 의원들과 원외 당협위원장들의 격려 방문이 이어졌습니다.정희용 사무총장과 박준태 비서실장, 서천호 전략기획부총장, 김장겸 당 대표 정무실장, 최수진 원내수석대변인, 임이자·서명옥·조지연 의원 등이 장 대표 곁을 지켰습니다.원외 당협위원장들과 당원 일부는 '무도한 여당 야당탄압 중단', '통일교 게이트 특검 수용', '공천뇌물 특검 수용' 등의 손팻말을 들고 힘을 보탰습니다.장 대표는 농성장을 찾은 지지자들에게 다가가 고개 숙여 인사하기도 했습니다.오전에는 당 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원이 농성장을 찾아 장 대표와 악수하며 격려했습니다.농성장 인근에는 당원들이 보낸 응원 문구가 적힌 꽃바구니와 화환이 수십 개 쌓이기도 했습니다.최보윤 수석대변인은 논평에서 "장 대표의 단식은 무너지는 법치와 민주주의를 붙잡기 위한 최후의 호소"라며 "이제 공은 이재명 대통령에게 넘어갔다"고 밝혔습니다.이어 "남은 절차는 거부권뿐"이라며 "대통령이 말해온 통합이 빈말이 아니라면 선거용 재탕 특검부터 멈추는 것이 출발점"이라고 말했습니다.최수진 원내수석대변인은 "민주당은 장 대표의 문제 제기를 '단식 쇼', '몽니'로 조롱하고 있다"며 "민주당과 이재명 정부는 폄훼 발언에 대해 공식 사과하고 통일교 불법 로비 의혹과 공천헌금 의혹에 대해 성역 없는 수사와 공정한 특검으로 답해야 한다"고 요구했습니다.조용술 대변인도 "지금이라도 정부·여당은 목숨을 걸고 단식 중인 장 대표의 목소리에 귀 기울여야 한다"며 "즉각 태도를 바꾸고 대화에 나서야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)