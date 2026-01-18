KISA, 사이버 고충 상담창구 '118' 서비스 개편…챗봇 상담 도입

▲ 한국인터넷진흥원

한국인터넷진흥원(KISA)는 118상담센터 개소 16주년을 맞아 서비스를 대대적으로 개편했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.118상담센터는 해킹·바이러스, 개인정보 침해, 불법 스팸 등 국민 생활과 밀접한 사이버 고충에 대해 365일, 24시간 무료로 상담 서비스를 제공하는 대국민 상담 창굽니다.KISA는 118상담센터를 통해 최근 빈번히 발생하고 있는 대규모 개인정보 유출 사고에서도 맞춤형 대응법 안내로 국민 피해를 예방해왔습니다.KISA는 118상담센터에 실시간 채팅·챗봇 상담 서비스를 신규 도입했습니다.실시간 채팅·챗봇 상담 서비스는 PC나 모바일에서 118내비게이션 웹페이지에 접속해 이용할 수 있으며, 통화가 어려운 환경에서도 쉽게 상담받을 수 있습니다.이를 통해 청각장애인·외국인 등 전화 상담이 어려운 취약 계층의 접근성이 크게 향상될 전망입니다.신설된 '118내비게이션' 웹사이트는 여러 사이트에 흩어져 있던 상담·신고·서비스 신청 창구 기능을 한곳에 모은 통합 페이집니다.이용자는 118내비게이션에서 ▲ 상담 방식(전화, 문자ARS, 채팅, 챗봇) ▲ 신고 창구(개인정보, 불법 스팸, 침해사고 등) ▲ 관련 서비스(스미싱 확인서비스, 털린 내 정보 찾기 등)를 한눈에 파악하고 활용할 수 있습니다.이상중 KISA 원장은 "AI 대전환으로 사이버 위협이 지능화되는 상황에서 국민의 사이버 고충을 신속하게 해결하는 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "118상담센터가 국민이 가장 먼저 찾는 사이버 고충 상담 창구로서 더 쉽고 편리한 상담 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다"라고 밝혔습니다.(사진=한국인터넷진흥원 제공, 연합뉴스)