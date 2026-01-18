뉴스
백승호-엄지성, 잉글랜드 챔피언십 '코리안 더비'서 무승부

하성룡 기자
작성 2026.01.18 10:28
백승호-엄지성, 잉글랜드 챔피언십 '코리안 더비'서 무승부
▲ 백승호

버밍엄의 백승호와 스완지시티의 엄지성이 잉글랜드 프로축구 챔피언십 무대에서 펼치진 '코리안 더비'에서 무승부를 거뒀습니다.

버밍엄과 스완지시티는 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 챔피언십 27라운드에서 1대 1로 비겼습니다.

이로써 2경기 연속 무패를 기록한 버밍엄은 14위를 유지한 가운데 2경기 연속 무승에 그친 스완지시티는 16위로 한 계단 올라섰습니다.

이날 경기는 축구대표팀에서 함께 활약한 백승호와 엄지성의 시즌 두 번째 '코리안 더비'로 눈길을 끌었습니다.

둘은 지난해 9월 20일 치러진 6라운드에서 시즌 첫 맞대결을 펼쳤고, 버밍엄이 1대 0으로 승리하며 백승호가 판정승을 거뒀습니다.

당시에는 백승호가 선발 출전해 후반 41분 교체로 물러나고, 엄지성이 후반 29분 교체로 출전하면서 둘이 함께 그라운드에서 뛴 시간은 12분 정도였고 둘 다 공격포인트는 없었습니다.

4개월 만에 두 번째 '코리안 더비'에선 백승호와 엄지성이 각각 중앙 미드필더와 왼쪽 공격수로 선발 출전했습니다.

백승호는 풀타임을 뛰면서 1차례 슈팅과 1차례 키패스를 남겨 소파스코어로부터 평점 6.7을 받은 가운데 엄지성은 5차례 슈팅을 시도하며 공격포인트를 노렸지만, 소득 없이 후반 32분 물러나면서 평점 7.2를 받았습니다.

한편, 챔피언십 선두 코번트리로 임대된 양민혁은 레스터시티와 27라운드 홈 경기에 벤치 멤버로 이름을 올렸지만, 출전 기회를 얻지 못했고, 팀은 2대 1로 역전승했습니다.

(사진=버밍엄 SNS 캡처, 연합뉴스)
(사진=버밍엄 SNS 캡처, 연합뉴스)
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지