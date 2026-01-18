김민재 교체출전…뮌헨, 라이프치히 5대 1 대파

▲ 김민재

'철기둥' 김민재가 후반 막판 교체출전으로 숨을 고른 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨이 RB 라이프치히를 대파하고 개막 18경기 무패 행진과 함께 최근 4연승의 신바람을 이어갔습니다.뮌헨은 독일 라이프치히의 레드불 아레나에서 열린 라이프치히와 2025-2026 분데스리가 18라운드 원정에서 1골 3도움으로 '도움 해트트릭'을 달성한 마이클 올리세의 맹활약을 앞세워 5대 1 대승을 거뒀습니다.이번 시즌 개막 이후 정규리그에서 18경기 연속 무패에 최근 4연승을 질주한 뮌헨은 2위 보루시아 도르트문트와의 격차를 11점으로 유지하며 선두 자리를 굳건히 지켰습니다.지난 15일 쾰른전에 풀타임 출전하며 이번 시즌 마수걸이 득점포를 터트렸던 김민재는 이날 벤치 멤버로 시작해 후반 41분 이토 히로키와 교체 출전하며 컨디션을 조절했습니다.이날 뮌헨의 승리 주역은 후반 11분 레나르트 칼을 대신해 출전한 올리세와 지난해 7월 FIFA 클럽월드컵 8강전에서 왼쪽 종아리뼈 골절과 발목 탈구로 수술대에 올랐다가 6개월여 만에 복귀전을 치른 자말 무시알라였습니다.뮌헨은 전반 20분 만에 라이프치히의 호물루에게 선제골을 내주며 어렵게 출발했습니다.전반을 1대 0으로 마친 뮌헨은 후반 5분 페널티지역 오른쪽으로 파고든 세르주 그나브리의 동점골로 승부의 균형을 맞췄습니다.뮌헨은 후반 11분 벤치에서 대기하던 올리세를 교체로 투입했고, 올리세는 게임 체인저로 우뚝 섰습니다.올리세는 후반 22분 페널티지역 오른쪽 측면 부근에서 골대 정면에 있던 '득점 선두' 해리 케인에게 정확한 크로스를 투입했고, 케인은 오른발 슈팅으로 역전 결승골을 터트리며 자신의 리그 21호골을 꽂았습니다.후반 37분 오른쪽 코너킥으로 요나탄 타의 헤더 쐐기골을 도움 올리세는 3분 뒤 페널티지역 오른쪽으로 파고든 뒤 반대쪽에서 쇄도하던 알렉산다르 파블로비치에게 크로스를 내줘 팀의 4번째 득점을 도와 '도움 해트트릭'을 달성했습니다.올리세는 후반 43분에는 무시알라의 패스를 받아 페널티지역 정면 부근에서 왼발 슈팅으로 득점포를 리며 이날 터진 5골 가운데 무려 4골을 책임지는 원맨쇼를 완성했습니다.특히 긴 부상의 터널에서 나와 6개월여 만에 복귀한 무시알라는 후반 32분 그나브리와 교체 투입되며 이번 시즌 첫 출전의 기쁨을 맛봤고 1분 뒤 올리세의 득점 어시스트로 공격포인트를 따내 최고의 복귀전을 치렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)