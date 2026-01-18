사상자 책임 떠넘기자…트럼프 "하메네이는 병든 인물"

▲ 알리 하메네이 이란 최고지도자와 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 37년 통치를 종식해야 한다고 공개적으로 밝혔습니다.하메네이가 시위로 인한 사상자 속출의 책임을 전가하는 입장을 내놓자 이란 정권 교체를 직접 거론하며 맞불을 놓은 셈입니다.트럼프 대통령은 17일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 "이제 이란의 새로운 리더십을 찾아야 할 때"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란 지도자들이 억압과 폭력에만 의존해 나라를 통치한다고 비판하면서 "한 나라의 지도자로서 그(하메네이)의 죄는 나라를 완전히 파괴하고, 이전에 본 적 없는 수준의 폭력을 사용한 것"이라고 주장했습니다.그는 "비록 국가 기능이 매우 미약하더라도, 나라가 제대로 기능할 수 있도록 하려면 그 지도부는 내가 미국에서 하듯이 나라를 제대로 운영하는 데 집중해야 한다"며 "통제를 유지하기 위해 수천 명의 사람을 죽여선 안 된다"고 비판했습니다.그러면서 "리더십은 존중에서 나오는 것이지, 공포나 죽음을 통해 얻는 게 아니다"라고 강조했습니다.트럼프 대통령의 이 같은 발언은 시위로 인한 사상자 속출을 트럼프 대통령의 책임으로 돌리는 하메네이의 발언 직후 나왔습니다.자신에 대한 공개 비판에 하메네이가 가장 불쾌해할 만한 '이란 정권교체'로 응수한 것입니다.시위 소강국면에서 나온 하메네이의 적대적인 발언에 트럼프 대통령이 공세 수위를 끌어올린 것이어서 사태의 향배가 주목됩니다.트럼프 대통령은 이번 인터뷰에서 하메네이에 대해 "그는 병든 인물이다. 그는 나라를 제대로 운영하고 사람들을 그만 죽여야 한다"며 "그의 나라는 그 형편없는 리더십 때문에 세계 어디를 통틀어도 살기에 최악인 장소가 됐다"고 맹비난했습니다.이란에서 가능한 미국의 군사작전 규모에 대한 질문에는 "그가(하메네이가) 내린 최고의 결정은 이틀 전 800명이 넘는 사람들을 교수형에 처하지 않기로 한 것"이라고 답했습니다.앞서 트럼프 대통령은 이란 시위대에 대한 교수형 집행 가능성과 관련해 강력한 조치를 언급하며 군사 개입을 시사했다가, 지난 16일 이란이 교수형을 취소했다고 주장하며 공격을 보류하는 듯한 발언을 했습니다.하메네이는 엑스에서 "우리는 미국 대통령이 (시위) 사상자 및 손상 발생, 이란 국가에 대한 비방으로 인해 유죄라고 판단한다"고 비난했습니다.또 "이것은 미국의 음모"라며 "미국의 목표는 이란을 삼키는 것이다. 이 목표는 이란을 다시 군사, 정치, 경제 지배 아래 놓으려는 것"이라고 주장했습니다.