K푸드 수출 미·중·일에 쏠림 현상…유럽 비중 한 자릿수 그쳐

▲ K푸드

전 세계 한류 열풍으로 K푸드 인기가 확산하고 있으나 농식품 수출시장에서 미국·중국·일본 등 주요 3개국 비중이 절반에 이르는 것으로 나타났습니다.지난해 농식품 수출액이 15조원을 돌파한 가운데 수출을 더 확대하려면 새로운 시장을 적극적으로 발굴해야 한다는 지적이 나옵니다.오늘(18일) 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난해 농식품 수출액은 102억달러(15조164억원)로 집계됐습니다.이 중 절반 가까운 46%가 미국, 중국, 일본에 팔렸습니다.국가별 농식품 수출액은 미국이 18억300만달러로 전체의 17.5%를 차지해 1위였고, 중국은 15억8천600만달러(15.4%), 일본은 13억600만달러(12.7%)로 각각 2위와 3위를 기록했습니다.4∼6위도 베트남, 대만, 홍콩으로 아시아 국가가 차지했습니다.최근 5년간 추이를 봐도 미·중·일 3개국이 수출 상위를 차지하는 흐름이 이어졌습니다.이들 국가로의 수출 비중은 2021년 46.9%, 2022년 45.6%, 2023년 45.9%, 2024년 45.4%, 지난해 45.6% 등으로 매년 절반에 가까운 비중을 유지했습니다.반면 유럽과 중동 등 신시장 비중은 한 자릿수에 머물렀습니다.지난해 영국을 포함한 유럽연합(EU) 국가로의 수출액은 7억7천300만달러로 전체의 7.5%에 그쳤고, 사우디아라비아·쿠웨이트·아랍에미리트(UAE)·카타르·오만·바레인 등 중동 국가 수출액도 4억1천100만달러로 4.0% 수준이었습니다.주요 수출 품목의 3개국 편중 현상도 두드러졌습니다.지난해 단일 품목으로는 처음으로 수출액 15억달러를 넘어선 라면의 경우 중국 수출액이 3억8천500만달러(25.3%), 미국이 2억5천400만달러(16.6%)를 각각 차지했습니다.김치 수출액(1억6천400만달러)에서 일본 비중은 34.2%(5천600만달러)이고, 미국은 26.6%(4억3천700만달러)에 이릅니다.K-소스류 역시 지난해 총수출액 4억1천100만달러 가운데 미국이 9천200만달러로 22.4%를 기록했고, 중국과 일본은 각각 6천만 달러(14.6%), 3천800만달러(9.3%)로 집계됐습니다.K푸드 수출의 지속 가능성을 높이기 위해 시장 다변화가 필요하다는 지적이 이어지면서 정부도 신시장 발굴에 공을 들이고 있습니다.농림축산식품부는 지난해 12월 민관이 참여하는 'K푸드 수출기획단'을 출범시켰습니다.권역·시장별 전략 품목을 선정하고, 시장 개척과 진출 프로젝트를 추진할 계획입니다.중동 등 신시장 진출을 겨냥해 해외 인증 컨설팅과 인증 비용 부담 완화 등 지원도 병행합니다.매년 상·하반기 열리는 바이어 초청 상담회에서도 신시장 바이어 비중을 늘리고, 지난해부터는 대한무역투자진흥공사(코트라)의 중점 무역관을 활용해 신시장 현지 마케팅도 강화하고 있습니다.또 지난해 남아프리카공화국, 칠레 등 5개국을 중점 무역관으로 지정한 데 이어 올해는 아르헨티나, 카타르, 튀르키예, 가나, 인도를 추가로 지정했습니다.지난해 EU 수출액(영국 포함)은 전년 대비 13.6% 증가했고, 중동 국가와 아프리카 국가 수출액도 각각 전년보다 22.6%, 19.0% 늘었습니다.기업들도 신시장 발굴에 적극적으로 나서고 있습니다.이재현 CJ그룹 회장은 지난해 9월 영국 런던을 찾는 등 유럽 시장을 점검했고, 12월엔 UAE를 방문했습니다.농심은 유럽의 라면 시장 성장에 대응하기 위해 지난해 3월 네덜란드에 유럽 법인 '농심 유럽'을 세웠습니다.풀무원은 지난해 12월 네덜란드에 유럽 판매 법인을 세워 유럽 수출 교두보를 마련했습니다.