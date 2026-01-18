가공식품 수출 18억 달러 증가…신선농산물은 1억 달러 감소

▲ 경남 창녕군 대지면 한 파프리카 농가에서 일본 오사카 지역으로 수출할 파프리카 선별 작업이 진행 중이다.

K푸드 수출이 순풍을 타고 있지만 신선 농산물 수출은 오히려 3∼4년 전보다 감소한 것으로 나타났습니다.오늘(18일) 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 지난해 신선식품 수출액은 15억400만달러(2조1천억원)로 지난 2021년(16억200만달러)보다 1억달러(6.1%) 감소했습니다.지난해 가공식품 수출액이 87억4천800만달러로 2021년(69억5천800만달러)보다 17억9천만달러(25.6%) 증가한 것과 상반됩니다.작년 신선식품 수출액은 라면 단일 품목 수출액(15억2천만달러)에도 못 미칩니다.라면과 소스, 아이스크림 등 가공식품이 '케이팝 데몬 헌터스' 같은 콘텐츠를 업고 세계 시장을 빠르게 넓히고 있지만 신선 농산물은 K콘텐츠 효과를 보지 못하는 것 아니냐는 분석이 나옵니다.지난해 농림축산식품 수출액은 100억달러를 처음 넘었지만, 가공식품을 제외한 신선식품의 비중은 15% 미만으로 낮아졌습니다.다만 수출액은 1년 전보다 늘었으나 700만달러(0.5%) 증가하는 데 그쳤습니다.농가소득과 직결되는 신선 농산물 수출 비중이 적다는 지적은 국정감사에서도 제기된 적이 있습니다.몇 년 새 수출액이 가장 많이 감소한 신선식품은 인삼입니다.신선식품 수출액 1위 인삼은 지난 2022년 2억7천만달러로 정점을 찍고 3년 연속 감소해 지난해 2억달러에 턱걸이했습니다.특히 인삼 최대 시장인 중국에서 경기침체 장기화에 홍삼 뿌리삼 등 고급 상품의 소비가 위축됐습니다.신선 농산물 수출을 이끌던 파프리카와 배는 수출액 상위 목록에서 사라졌습니다.파프리카는 지난 2018년만 해도 수출액이 9천만달러가 넘어 김치에 버금갔지만 7년 연속 내리막길을 달려 지난해 4천700만달러에 그쳤습니다.파프리카는 수출 물량의 99%가 일본으로 가는데 아직 새로운 판로를 뚫지 못하고 있습니다.파프리카 수출액이 4천만달러 넘게 줄어 반토막 난 것은 일본 내 파프리카 생산이 늘고 엔저(엔화 약세) 속에 한국산의 가격 경쟁력이 낮아졌기 때문입니다.배는 지난 2019년 수출액이 8천만달러가 넘었지만 지난해 5천900만달러로 감소했습니다.신선식품 수출액 2위 김치도 최근 몇 년간 수출 증가세가 둔화했습니다.지난해 김치 수출액은 1억6천400만달러로 역대 최대였지만 전년보다 소폭(0.5%) 늘었으며 2021년(1억6천만달러)과 비슷한 수준입니다.김치는 코로나19 확산 시기인 2020년과 2021년 면역력 강화식품으로 식품으로 주목받으면서 수출이 급증한 바 있습니다.반면 작년 포도 수출액은 8천500만달러로 전년보다 46.8% 증가해 성장세가 가장 두드러졌습니다.대만 수출용 포도의 잔류 농약 위반을 방지하기 위한 사전등록제 덕분에 수출이 빠르게 증가했습니다.지난해 딸기 수출액은 7천200만달러로 1년 전보다 4% 늘었습니다.태국과 싱가포르 등지에서 인기가 높았습니다.(사진=연합뉴스)