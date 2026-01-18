20대 고용률 5년 만에 하락…취업자도 줄어 '더블 마이너스'

▲ 면접

20대 고용률이 5년 만에 하락했습니다.20대는 3년 연속 취업자가 감소한 가운데 작년에 고용률까지 낮아져 더블 마이너스를 기록했습니다.오늘(18일) 국가데이터처의 경제활동인구조사 결과를 분석해보면 작년 20대 취업자 수는 344만2천명으로 전년보다 17만명 감소했습니다.이로써 20대 취업자 수는 3년 연속 줄었습니다.감소 폭은 2023년 8만2천명이었는데, 2024년 12만4천명을 기록했고 작년에 더 커졌습니다.20대 취업자 수가 줄어든 원인 중 하나로 인구 감소가 꼽힙니다.이 연령대 인구는 2021년부터 5년 연속 줄었습니다.최근에는 인구 외 요인이 함께 작용한 것으로 보입니다.지난해 20대 인구는 전년보다 3.5% 줄었는데 취업자 감소율은 4.7%로 더 컸습니다.만 15세 이상 인구 중 특정 시점에 취업한 이들의 비율을 나타내는 고용률에서도 이런 상황을 확인할 수 있습니다.지난해 20대 고용률은 60.2%로 2024년보다 0.8%포인트(p) 떨어졌습니다.20대 고용률이 전년보다 낮아진 것은 코로나19 팬데믹으로 취업 시장이 얼어붙은 2020년에 이어 5년 만입니다.비경제활동인구의 활동 상태 중 하나인 '쉬었음'에 해당하는 20대는 지난해 40만8천명을 기록해 2020년 41만5천명을 기록한 후 5년 만에 가장 많았습니다.지난해 20대 인구 중 쉬었음의 비율은 7.1%로 2003년 집계하기 시작한 이후 가장 높았습니다.30대는 지난해 쉬었음이 30만9천명을 기록해 2003년 이후 최다였습니다.실업자 통계에 포함되지 않는 쉬었음이 젊은 층에서 확산하는 이유는 작년 8월 비경제활동인구 부가조사 결과에서도 유추해볼 수 있습니다.당시 조사에서 쉬었음이라고 응답한 15∼29세의 34.1%는 '원하는 일자리(일거리)를 찾기 어려워 쉬고 있다'고 반응했습니다.청년의 눈높이에 맞는 일자리가 충분히 공급되지 않고 있다는 의미로도 해석할 수 있습니다.30대는 32.0%가 '몸이 좋지 않아 쉬고 있다'고 답했고 27.3%가 '원하는 일자리를 찾기 어려워 쉬고 있다'고 답했습니다.일자리 행정통계를 보면 업무 경력이 없거나 짧은 청년들에게 근래 대기업 취업문이 충분히 넓지는 않았을 것으로 추정됩니다.2024년 대기업 일자리는 442만6천개로 전년보다 1만7천개 많았습니다.하지만 전년과 동일한 근로자가 점유하는 지속 일자리의 비율은 0.8%p 높아진 84.4%였습니다.이·퇴직자가 발생해 채용한 대체 일자리는 전체 대기업 일자리의 11.5%, 사업 확장이나 기업 생성으로 마련되는 신규 일자리는 4.1%에 그쳤습니다.