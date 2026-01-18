'딥페이크' 남자 대학생 10명 중 2명 "성욕 충족·상대 괴롭히려"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

인공지능 기술을 이용해 만든 가짜 사진·동영상인 '딥페이크'를 직접 제작한 경험이 있는 남자 대학생 10명 중 2명은 성(性) 욕구를 충족하거나, 남을 괴롭히기 위한 목적이었다고 응답했다는 조사 결과가 나왔습니다.남학생은 여학생보다 딥페이크 성 합성물이 범죄라고 인식하는 비율이 떨어지고, 제작·유포의 책임은 플랫폼과 사진 관리를 하지 못한 당사자에게 있다는 시각도 뚜렷한 것으로 조사됐습니다.오늘(18일) 한국여성정책연구원 조혜승·김효정 부연구위원과 송치선 전문연구원이 발표한 '대학 딥페이크 성범죄 실태파악 및 연구 대응방안 수립을 위한 기초연구' 보고서에 이런 내용의 연구 결과가 담겼습니다.연구진이 전국 대학생 중 지역별 분포를 고려해 표본 추출한 1천500명(남녀 각 750명)을 대상으로 벌인 설문조사에서 딥페이크 사진 혹은 영상을 제작해봤다고 응답한 사람은 모두 218명(14.5%)이었습니다.이들이 딥페이크를 제작한 목적으로는 '학교 과제 활용'과 '재밌는 밈·농담을 만들기 위해'가 가장 많이 꼽혔습니다.'창작물 만들기', '친구끼리 장난치려고' 등도 주요 목적으로 언급됐습니다.그러나 남성의 경우 '성적 욕구 충족'(12.2%), '상대방 괴롭힘'(8.4%)을 꼽은 사람도 상당한 것으로 나타났습니다.여성 응답자와 비교하면 각각 두 배 이상 높은 수치입니다.남학생은 '딥페이크 성범죄'의 인식 정도에서도 여학생과의 차이가 컸습니다.여학생은 전체 응답자의 72.1%가 딥페이크 성범죄에 대해 '잘 알고 있다'고 답했으나, 남학생은 이 비율이 52.9%에 그쳤습니다.캠퍼스 내 딥페이크 성범죄 사건이 일어났을 때 남녀 간 감정의 간극 역시 확연하게 드러났습니다.여학생은 '매우 불안하고 두려웠다'(31.4%), '분노와 충격을 느꼈다'(56.3%)는 응답이 높은 비율을 차지했으나, 남학생은 해당 응답률이 각각 9.9%, 36.2%에 불과했습니다.'놀랍기는 했지만 내게 직접적 영향은 없었다'는 남성 응답자는 42.7%에 달했는데, 이는 여학생의 응답률(11.2%)보다 3배 이상 높은 수치입니다.연구진은 "2024년 기준 딥페이크 합성·편집 피해자의 96.6%가 여성으로, 피해의 성별화가 인식의 성별화로 이어지고 있다"며 "남학생은 딥페이크 성범죄를 자신과는 무관한 문제로 인식하거나, 개인적 행위로 분리하는 태도를 보인다"고 분석했습니다.이어 "딥페이크 성범죄가 여학생에게는 잠재적 피해 위험과 직결된 실질적 위협으로 받아들여지는 반면, 남학생에게는 타자화된 사건으로 인식되는 경향이 강하다"고 설명했습니다.딥페이크 성범죄에 대한 남학생의 이해와 공감 부족은 피해자에게 '2차 가해'를 할 가능성을 내포하고 있다는 것이 조사 결과입니다.이번 조사에서 딥페이크 성 합성물의 제작·유포 책임 소재 1·2 순위를 묻는 문항에 남학생은 '해당 합성물을 만든 사람'(82.0%)과 '약한 처벌'(51.6%)을 가장 많이 지목하긴 했지만, '사진을 제대로 관리하지 못한 사람'이라고 답한 비율도 13.6%나 됐습니다.'유포를 막지 못한 플랫폼'을 꼽은 비율도 22.5%에 달했습니다.반면 여학생은 '사진을 제대로 관리하지 못한 사람' 응답이 4.9%, '유포를 막지 못한 플랫폼' 응답은 9.5%에 그쳤습니다.연구진은 "일부 남학생 사이에서 피해자의 부주의를 문제의 원인으로 인식하는 경향이 잔존하고 있음을 보여준다"며 "구조적 젠더 폭력으로 접근해야 할 문제를 피해자의 자기 관리 실패로 전가할 위험성이 있다"고 지적했습니다.