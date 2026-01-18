뉴스
'낮 최고 14도' 포근한 일요일…오후부터 차차 흐려져

한성희 기자
작성 2026.01.18 09:07 조회수
'낮 최고 14도' 포근한 일요일…오후부터 차차 흐려져
▲ 기온이 영상권을 회복한 지난 14일 서울 송파구 석촌호수에서 시민들이 외투를 벗고 산책하고 있다.

일요일인 오늘(18일)은 포근한 날씨가 이어지겠습니다.

기상청은 아침 최저기온이 -7~5도, 낮 최고기온은 4~15도가 될 것으로 예보했습니다.

낮 동안 기온이 오르면서 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 각별히 유의해야겠습니다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 -4도 △인천 -4도 △춘천 -5도 △강릉 0도 △대전 -4도 △대구 -4도 △전주 -2도 △광주 -1도 △부산 4도 △제주 5도입니다.

최고기온은 △서울 6도 △인천 4도 △춘천 6도 △강릉 7도 △대전 9도 △대구 13도 △전주 12도 △광주 14도 △부산 14도 △제주 16도로 예상됩니다.

오늘 전국 대부분 지역이 대체로 맑다가, 오후부터 차차 흐려지겠습니다.

밤에는 강원 북부 동해안과 북부 산지에 비 또는 눈이 내리겠습니다.

수도권과 강원 내륙·산지(북부 산지 제외)에도 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다.

건조특보가 발표된 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있겠습니다.

특히 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 화재 예방에 유의해야겠습니다.

내일 아침까지 기온은 평년보다 높겠습니다.

(사진=연합뉴스)
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

