유럽, 트럼프 '그린란드 관세'에 반발…맞대응 채비

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

유럽 각국은 현지시간 17일 덴마크 자치령 그린란드에 병력을 파견한 8개국에 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표에 거세게 반발하며 맞대응하겠다고 밝혔습니다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "관세 위협을 용납할 수 없고 지금 상황에 맞지도 않는다"며 "이 위협이 확인될 경우 유럽인들은 단합해 조율된 방식으로 대응할 것"이라고 전했습니다.키어 스타머 영국 총리는 "나토 동맹국들이 집단 안보를 추구한다는 이유로 동맹국에 관세를 부과하는 건 완전히 잘못된 일"이라며 미국 정부와 직접 논의하겠다고 밝혔습니다.울프 크리스테르손 스웨덴 총리도 엑스에 "우리는 위협에 굴하지 않을 것"이라며 "(관세 부과 대상으로) 지목된 나라들만의 문제가 아니라 훨씬 많은 나라들이 관련된 문제다.다른 유럽연합(EU) 회원국, 영국, 노르웨이와 함께 대응 방안을 논의 중"이라고 적었습니다.독일 정부는 성명에서 "미국 대통령의 발언을 인지하고 있다.유럽 파트너들과 긴밀히 협의 중"이라며 "적절한 때 적절한 대응 방안을 공동으로 결정할 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령이 다음 달 1일부터 10％, 6월 1일부터 25％의 관세를 부과하겠다고 한 나라는 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드입니다.이들은 최근 덴마크가 주관하는 그린란드 합동 군사훈련 '북극 인내 작전'에 군대를 파견했습니다.EU와 영국은 지난해 미국과 각각 무역협정을 맺고 미국 수출품에 15％의 상호관세율을 적용하기로 합의했습니다.이번 그린란드 관세는 이 관세율을 10∼25％ 높이겠다는 뜻으로 보입니다.폴리티코 유럽판 등 현지 언론에 따르면 유럽 각국은 이날 관세 발표 이전부터 트럼프의 그린란드 위협에 어떻게 대응할지 물밑에서 논의해 왔습니다.미국 공화당 의원들부터 설득하자는 제안과 함께 미국산 무기 수입 중단, 유럽 주둔 미군 지원 중단, 미군기지 통제권 회수 등 미군 자산을 압박 수단으로 쓰는 방안도 거론됐습니다.EU와 미국이 지난해 맺은 무역협정을 되돌리는 방안도 있습니다.