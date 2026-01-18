이민성호, 호주 2대 1로 잡고 U-23 아시안컵 4강행…한일전 성사

▲ 선제골의 주인공 백가온

경기력 비판에 시달리던 이민성호가 호주를 물리치고 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵 준결승에 올랐습니다.이민성 감독이 지휘하는 한국 U-23 대표팀은 오늘 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 전반 백가온(부산)의 선제골과 후반 신민하(강원)의 헤더 결승골을 엮어 호주에 2-1로 이겼습니다.이로써 한국은 마지막으로 우승한 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강 고지에 올랐습니다.한국은 2022년 우즈베키스탄, 2024년 카타르 대회에서는 거푸 8강에서 탈락했습니다.조별리그에서 졸전을 거듭한 끝에 다른 팀의 도움으로 겨우 조 2위에 올라 8강에 진출한 이민성호는 이날 처음으로 선제골을 넣고 승리까지 거두며 반전을 이뤄냈습니다.2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달 획득에 도전해야 하는 이민성호의 기대 이하 경기력을 두고 우려의 목소리가 커지던 터였습니다.한국의 준결승 상대는 '아시아 최강' 일본입니다.일본은 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 겨냥해 21세 이하 선수들로 팀을 꾸리고도 조별리그에서 도합 10골을 넣고 무실점을 기록하는 완벽한 경기력으로 3전 전승을 거뒀습니다.8강에서는 요르단과 연장전까지 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 이겨 준결승에 올랐습니다.한국과 일본은 모레 오후 8시 30분 같은 곳에서 결승행을 다툽니다.이 감독은 조별리그에서 쓴 4-4-2가 아닌 4-5-1 전열로 8강전에 임했습니다.조별리그에서 한 번도 선발로 쓰지 않은 백가온을 최전방 원톱으로 세우는 등 선발 명단에도 큰 변화를 줬습니다.조별리그 3차전과 비교하면 백가온을 비롯해 김용학(포항), 강민준(포항), 장석환(수원) 등 4명이 새롭게 선발로 나섰습니다.김용학과 강성진(수원)이 좌우 윙으로 나섰고, 김동진(포항), 배현서(경남), 강민준이 중원을 책임졌습니다.포백 수비라인은 왼쪽부터 장석환, 신민하, 이현용(수원FC), 이건희(수원)로 꾸렸고, 골문은 홍성민(포항)이 지켰습니다.호주의 빠른 왼쪽 윙 야야 두쿨리의 매서운 뒷공간 침투에서 시작된 몇 차례 위기를 잘 넘긴 한국은 전반 21분 백가온과 이현용이 합작한 멋진 골로 선제 득점을 올렸습니다.이현용이 하프라인 뒤에서 롱패스를 올려주자 달려 나가던 백가온이 페널티아크 부근에서 오른발 발리로 마무리했고, 슈팅은 골키퍼를 넘겨 골대에 꽂혔습니다.이번 대회 끌려다닌 시간이 길었던 한국의 첫 선제골이었습니다.이후 호주에 흐름을 내준 한국은 강민준이 페널티지역에서 돌파해 오는 루카 요바노비치에게 태클을 했다가 파울과 페널티킥 판정이 내려져 위기를 맞는 듯했습니다.그러나 주심은 비디오판독(VAR) 온필드리뷰 뒤 페널티킥을 취소했습니다.후반 시작과 함께 김용학 대신 김도현(강원)을 투입하는 변화를 주고도 계속 호주의 빠른 공격에 애를 먹던 한국은 후반 7분 동점골을 내주고 말았습니다.오른쪽을 파고들던 제드 드루의 침투 패스를 받은 요바노비치가 골키퍼까지 제치고 오른쪽 사각에서 슈팅해 승부를 원점으로 돌렸습니다.후반 32분 백가온 대신 정재상(대구)을 투입하며 전방에 변화를 줬으나 이민성호는 이후에도 좀처럼 공격의 활로를 찾지 못했습니다.외려 후반 40분 후방에서 공을 빼앗겨 실점 위기를 자초하기도 했습니다.한국은 세트피스로 승부를 봤습니다.후반 43분 오른쪽에서 강성진이 올려준 코너킥을 신민하가 러닝 헤더로 연결해 골망을 흔들었습니다.한국은 후반 47분 정재상이 골키퍼와 일대일 상황에서 쐐기골을 노렸으나 슈팅이 골키퍼 품에 안겨 뜻을 이루지 못했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)