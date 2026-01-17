"이란, 인터넷 영구 차단 추진…인증된 소수에게만 허락"

이란 당국이 자국민의 국제 인터넷 접속을 영구적으로 차단하는 방안을 은밀히 계획 중이라고 현지 시간 16일 영국 매체 가디언이 보도했습니다.



이란의 인터넷 검열 감시단체 '필터워치'는 보고서에서 내부 소식통들을 인용해 이란 정부가 국제 인터넷 접속 권한을 앞으로 정부가 사전에 승인한 소수에게만 허가하는 것을 영구화하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔습니다.



이 방안에 따르면 보안 검증 등 정부의 사전 인증 절차를 통과한 소수만이 한 차례 걸러진 글로벌 인터넷을 사용할 수 있습니다.



이란 정부는 민생고와 경제난에 따른 불만이 분출하면서 반정부 시위가 심각한 수준으로 치닫자 지난 8일 인터넷을 전면 차단했습니다.



이란은 기존에도 반정부 시위가 일어날 때마다 인터넷을 종종 차단했는데, 이번에는 차단의 정도가 전과 비교할 수 없이 강력한 것으로 평가되고 있습니다.



이란의 인터넷이 전면 차단되자 현지에서는 미국의 인공위성 통신망인 스타링크에 가입한 소수의 이란인이 스타링크로 외부와 소통하며 시위 진압의 참상이 담긴 사진과 영상 등을 외부에 알리고 있습니다.