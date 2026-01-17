머스크, 오픈AI·MS에 최대 198조 원 손해배상 요구

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 최대 198조 원에 달하는 손해배상을 요구했다고 소송을 제기했다고 블룸버그통신 등 미국 언론이 보도했습니다.머스크 측은 현지 시간 16일 법원에 제출한 문서에서 오픈AI가 비영리 원칙을 버리고 마이크로소프트와 손잡으며 자신을 속였다면서 최대 1천340억 달러, 우리 돈 198조 원을 요구했습니다.머스크 측은 2015년 창업 당시 오픈AI에 초기자금으로 3천800만 달러를 기부했지만, 이후 오픈AI가 비영리 취지에서 벗어나면서 자신의 권리가 침해당했다고 주장했습니다.오픈AI의 최고경영자 샘 올트먼이 구글의 '딥마인드'에 대항해 인류의 이익을 위한 개방형(오픈소스) AI 기술을 개발하겠다며 자신을 속였다는 겁니다.자신은 올트먼의 발언을 믿고 거액을 투자했는데, 오픈AI가 이후 초기 사명을 저버린 채 마이크로소프트의 투자를 받는 등 영리를 추구하기 시작했다고 머스크는 주장해왔습니다.머스크 측은 오픈AI의 현재 기업가치 5천억 달러 가운데 상당 부분에 권리가 있다는 입장입니다.머스크 측은 소장에서 금융경제학자 C. 폴 와잔의 추산에 따라 오픈AI의 부당이득을 약 655억~1094억 달러, 마이크로소프트의 몫을 약 133억~251억 달러로 산정했습니다.머스크는 이들을 상대로 징벌적 손해배상도 청구하겠다는 계획입니다.머스크는 2018년 오픈AI 이사회에서 물러난 뒤 2023년 자체 AI 기업을 설립했고, 2024년 오픈AI 올트먼 CEO의 영리화 계획을 놓고 충돌하며 소송을 제기했습니다.오픈AI는 성명을 통해 "머스크의 소송은 근거 없는 지속적인 괴롭힘"이라면서 "재판에서 이를 입증할 수 있기를 기대한다"고 밝혔습니다.