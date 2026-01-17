쇼트트랙 김길리, 동계체전 1,000m 우승…대회 신기록 작성

▲ 지난달 23일 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 출전을 앞둔 쇼트트랙 국가대표 김길리가 훈련하고 있다.

여자 쇼트트랙 국가대표 김길리(성남시청)가 동계체전 여자 일반부 1,000ｍ 대회 신기록을 작성하며 올림픽 전망을 밝혔습니다.김길리는 오늘(17일) 강원도 춘천 송암스포츠타운 빙상장에서 열린 제107회 전국동계체육대회 사전 경기 쇼트트랙 여자 일반부 1,000ｍ 결승에서 1분31초312의 대회신기록으로 대표팀 동료 노도희(화성시청·1분31초559)를 제치고 우승했습니다.김길리는 경기 초반 가장 앞에서 레이스를 주도했고, 이후 속도를 올리며 선두를 뺏기지 않고 그대로 결승선을 통과했습니다.전날 혼성 일반부 2,000ｍ 계주에서 금메달을 획득했던 김길리는 이날 열린 여자 일반부 3,000ｍ 계주에서도 우승하며 대회 3관왕에 올랐습니다.대표팀 에이스 최민정(성남시청)은 이날 여자 일반부 1,000ｍ에 출전하지 않았지만 김길리와 함께 여자 일반부 3,000ｍ 계주를 뛰어 3관왕을 차지했습니다.최민정은 전날 혼성 일반부 2,000ｍ 계주와 여자 일반부 500ｍ에서 우승했습니다.이날 열린 남자 일반부 1,000ｍ에선 이정민(성남시청)이 1분27초437로 1위, 김한별(성남시청)이 1분27초685로 2위, 홍경환(고양시청)이 1분27초844로 3위를 기록했습니다.임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 신동민(고려대) 등 올림픽에 나서는 국가대표 선수들은 출전하지 않았습니다.동계체전 일정을 마친 쇼트트랙 국가대표 선수들은 다음 달 6일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 준비에 집중할 계획입니다.(사진=연합뉴스)