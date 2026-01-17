뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

배드민턴 '세계 최강' 안세영, 32분 만에 인도오픈 결승 진출

이정찬 기자
작성 2026.01.17 19:27 조회수
배드민턴 '세계 최강' 안세영, 32분 만에 인도오픈 결승 진출
배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 올해 두 번째 우승 트로피를 향해 거침없는 진격을 이어갔습니다.

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 오늘(17일)인도 뉴델리에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 인도오픈 여자 단식 4강전에서 랏차녹 인타논(태국·8위)을 32분 만에 2대0(21:11 21:7)으로 완파하고 결승에 진출했습니다.

안세영은 결승에서 왕즈이(중국·2위)와 만납니다.

안세영은 왕즈이를 상대로 통산 17승 4패로 압도적인 전적을 기록하고 있으며, 최근 9차례 맞대결에서 모두 승리했습니다.

초반부터 안세영의 일방적인 흐름이었습니다.

1게임 시작과 동시에 6연속 득점을 몰아치며 기선을 제압한 안세영은 단 한 차례의 역전도 허용하지 않는 안정적인 경기 운영으로 첫 게임을 가져왔습니다.

2게임 역시 압도했습니다.

4대4 동점 상황에서 4연속 득점으로 점수 차를 벌리며 승기를 잡았고, 이후 무서운 집중력으로 8점을 내리 쓸어 담으며 상대의 추격 의지를 완전히 꺾어 놓았습니다.

안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이 기록(11승)과 단식 선수 역대 최고 승률(94.8％), 그리고 역대 최고 누적 상금액(100만 3천175달러)을 갈아치우며 배드민턴 역사를 새로 썼습니다.

지난 11일 새해 첫 대회인 말레이시아오픈에서 대회 3연패의 금자탑을 쌓은 안세영은 이번 인도오픈에서도 결승에 오르며 2주 연속 우승을 눈앞에 뒀습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지