[단독] "'강선우 어렵다, 한 장 정돈 줘야'…노골적 요구"

저희가 단독 취재한 내용으로 8시 뉴스 시작하겠습니다. 민주당 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 "강선우 의원 측이 노골적으로 금전을 요구했다"는 김경 서울시의원의 진술을 확보한 걸로 파악됐습니다. 만남 날짜는 물론 구체적인 헌금 액수까지 정해줬다는 겁니다. 이 진술을 토대로 경찰이 사실관계 확인에 속도를 내고 있습니다.



지난 2022년 지방선거에서 공천 헌금 1억 원을 강선우 의원 측에 건넸다고 자수서를 제출한 김경 서울시의원은 그제(15일) 경찰에 재소환돼 16시간 넘게 조사를 받았습니다.



[김경/서울시의원 (지난 16일) : 오늘 성실히 있는 그대로 다 말씀드렸습니다.]



두 번째 조사에서 김 시의원은 1억 원이 건네질 당시 전후 과정을 구체적으로 설명한 걸로 파악됐습니다.



당시 시의원 출마 지역을 고민하던 본인에게 강 의원의 당시 보좌관으로 지역 사무국장인 남 모 씨가 "강 의원 상황이 많이 어렵다, '한 장 정도는 줘야 한다'"며 노골적으로 공천 헌금을 요구했다고 진술한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



또, '한 장'이라는 단어를 듣고 원하는 공천 헌금 액수를 1천만 원으로 짐작했지만, 남 씨가 액수까지 '1억'이라고 명확히 언급했고, 건네받기 위한 만남 날짜도 "강 의원과 상의해 알려주겠다"고 말했다고 경찰에 진술했습니다.



김 시의원의 진술이 사실이라면 남 씨를 비롯한 강 의원 측이 공천 헌금의 액수와 전달 시기, 방법 등을 구체적으로 먼저 제안했다는 거라 이 과정에 강 의원이 개입했을 가능성도 커진 겁니다.



지난 6일 경찰에 피의자로 소환된 남 씨는 당시 강 의원과 함께 김 시의원을 카페에서 만난 사실은 인정했지만, 만남 직후 강 의원의 지시로 차량 트렁크에 무언가를 실었는데, 돈이라는 걸 몰랐다고 진술한 걸로 알려졌습니다.



남 씨가 구체적인 액수 등 공천 헌금을 노골적으로 요구했다는 김 시의원의 진술과는 전혀 다른 진술 내용인 겁니다.



이 내용 단독 취재한 손기준 기자 연결해 보겠습니다.



손 기자, 공천 헌금을 요구했다고 지목한 당사자이자 당시 강선우 의원의 보좌관이 지금 경찰 조사를 받고 있죠?



네, 경찰은 강선우 의원의 전 지역구 사무국장인 남 모 씨를 지난 6일에 이어 두 번째로 불러 9시간 넘게 조사하고 있는데요.



남 씨는 경찰에 출석하면서 취재진의 질문에는 아무런 답을 하지 않았습니다.



[남 모 씨/강선우 의원 전 보좌진 : (금품 수수 몰랐다는 강선우 의원 해명, 어떻게 생각하시나요?) …….]



경찰은 남 씨가 1억 원이라는 구체적인 액수를 언급했고, 돈 전달 날짜를 강 의원과 상의해서 알려주겠다고 했다는 김경 서울시의원의 진술이 사실인지 남 씨를 추궁하고 있습니다.



특히 강 의원이 당시 1억 원이 건네지는 과정에 대해 사전에 알고 있었는지를 집중적으로 캐묻고 있는 걸로 알려졌습니다.



어느 쪽이 먼저 공천 헌금 제공을 제안했는지에 따라 돈 전달 사실 자체를 처음에는 몰랐다는 강선우 의원 주장의 신빙성에 대한 판단이 달라질 수 있기 때문입니다.



오늘 남 씨 조사를 마친 뒤, 오는 20일 소환될 예정인 강선우 의원 조사 전에 경찰이 김 시의원을 한 차례 더 불러 조사할 가능성도 있습니다.



