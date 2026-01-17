뉴스
중국 '미 국채 보유' 17년여 만에 최저…트럼프 취임 후 10%↓

곽상은 기자
작성 2026.01.17 17:17
중국 '미 국채 보유' 17년여 만에 최저…트럼프 취임 후 10%↓
지난해 11월 기준 중국이 보유한 미국 국채 규모가 2008년 9월 이후 약 17년여 만에 최저를 찍은 것으로 전해졌습니다.

미 국무부의 16일 발표에 따르면, 지난해 11월 기준 중국의 미 국채 보유 규모는 전달 대비 61억 달러 줄어든 6천826억 달러, 우리 돈 약 1천7조 원이었습니다.

이는 2008년 9월 이후 최저 수준입니다.

도널드 트럼프 미 대통령이 취임했던 지난해 1월 말과 비교하면 10.2%가량 줄어든 겁니다.

중국은 최근 몇 년간 꾸준히 미 국채 보유를 줄여왔는데, 미국 부채 문제와 중앙은행 독립성 우려, 달러 자산에 대한 신뢰 저하 등이 중국의 자산 다각화에 영향을 끼쳤다는 관측이 나옵니다.

중국은 대신 금 보유를 늘리고 있습니다.

중국의 금 보유량은 지난달까지 14개월 연속 증가해, 지난달 말 기준 7천415만 온스를 기록했습니다.

한편 지난해 11월 기준 외국의 미 국채 보유 합계는 사상 최대인 9조 3천554억 달러였다고 로이터통신은 전했습니다.

미 국채 보유 1위는 일본이었고, 2위 영국, 4위 벨기에, 5위 캐나다였습니다.
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
