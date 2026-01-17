조현 "한중일 3국, 대결보다 대화 추구해야"

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 오늘(17일) 한중일 3국 간에 차이점이 분명히 존재하지만 "대결보다는 대화를, 단절보다는 연계를 추구해 나가야 할 것"이라고 말했습니다.조 장관은 오늘 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 서울도쿄포럼 특별세션 기조발언에서 '3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력할 필요가 있다'는 이재명 대통령의 최근 방일 중 언급을 인용하며 이같이 밝혔습니다.조 장관은 "한일 양국이 이사할 수 없는 이웃국가인 것처럼, 중국 역시 마찬가지"라고도 언급했습니다.최근 중국과 일본은 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 첨예한 갈등을 이어가고 있습니다.이런 상황에서 한중일 협력 복원 필요성을 거듭 피력한 것으로 해석됩니다.조 장관은 "전후의 일본은 평화헌법이라는 (전전의 일본과) 전혀 다른 선택을 했고, 자유와 민주주의, 법의 지배를 전 세계에 호소하는 국가가 되었다"며 이런 선택이 과거 뜻있는 일본의 정치인과 시민사회가 한국의 민주화에 연대한 배경이 됐다고 거론하기도 했습니다.이어 한국의 지난해 계엄 극복 과정을 언급하며 "양국은 서로 다른 역사적 경험을 가졌지만, 위기의 순간에 사회가 스스로를 교정할 수 있는 능력, 다시 말해 민주주의 유전자를 갖게 되었다"고 했습니다.그러면서 "전후 전쟁을 하지 않겠다는 선택을 했던 일본의 경험과 작년에 민주주의를 되살리는 선택을 했던 한국의 경험은 서로에게 영향을 주어 보다 견고하고 성숙한 관계를 만들 수 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)