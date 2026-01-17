송성문, 옆구리 부상으로 4주 진단…WBC 출전 불투명

▲ 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 4년 계약을 맺은 송성문이 23일 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 인터뷰하고 있다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에 입단한 내야수 송성문(29)이 옆구리를 다쳤습니다.야구계 관계자에 따르면 송성문은 최근 타격 훈련을 하다가 옆구리 근육(내복사근)을 다쳐 본격적인 훈련을 재개하는 데 4주가량 필요할 것이란 진단을 받았습니다.송성문은 회복 기간을 앞당기기 위해 일본 요코하마에 있는 이지마 치료원을 찾았습니다.그곳에서 집중 치료를 받은 뒤 다음 달 샌디에이고 스프링캠프가 열리는 미국 애리조나주로 향할 계획입니다.송성문은 지난 시즌 KBO리그에서 타율 0.315, 26홈런, 25도루, 90타점으로 활약해 생애 첫 3루수 골든글러브를 받았습니다.이번 부상으로 송성문은 MLB 스프링캠프 초반 훈련에 차질을 빚고 월드베이스볼클래식(WBC) 출전이 불투명해졌습니다.한국 야구대표팀은 3월 5일부터 WBC 조별리그 대회를 치릅니다.야구대표팀은 지난 9일 사이판으로 1차 캠프를 떠났고, 20일과 21일로 나눠 귀국할 예정입니다.야구대표팀의 2차 훈련은 다음 달 15일부터 일본 오키나와에서 진행합니다.(사진=연합뉴스)