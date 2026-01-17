러트닉 "미에 투자 안 하면 반도체 100% 관세"…한국 등 압박

▲ 하워드 러트닉 미국 상무장관

하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국 등 주요 반도체 생산국을 향해 미국에 투자하지 않을 경우 '100% 반도체 관세'에 직면할 수 있다고 재차 경고했습니다.블룸버그 통신에 따르면, 러트닉 장관은 현지시간 16일 미국 반도체 기업 마이크론의 신규 공장 착공식에서 기자들과 만나 "메모리 반도체를 만들고 싶은 모두에게는 두 가지 선택지가 있다. 100% 관세를 내거나, 미국에서 생산하는 것"이라고 말했습니다.러트닉 장관이 특정 기업을 지목하진 않았지만, 한국과 대만이 주요 반도체 생산국이라는 점에서 두 나라에 100% 관세 부과 가능성을 거듭 시사한 것이라고 블룸버그는 해석했습니다.도널드 트럼프 행정부는 지난해 8월 미국으로 들어오는 모든 반도체에 100% 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔지만, 이후 관세 전면 도입을 유예하고 미국의 반도체 수입 의존도를 낮추는 방향으로 수출국과 협상한다는 방침을 세웠습니다.이와 관련해 미국은 전날 타이완과의 무역 합의 결과를 발표하면서 '반도체 관세 면제' 조건을 공개했습니다.트럼프 행정부는 미국에 반도체 생산능력을 신설하는 타이완 기업의 경우 해당 시설의 건설이 진행되는 동안에는 생산능력의 2.5배 수입분까지 관세를 면제하기로 했습니다.신규 반도체 생산시설을 완공한 타이완 기업에는 신규 생산능력의 1.5배까지 관세를 내지 않고 수입할 수 있게 했습니다.타이완에 대한 이런 조건은 앞으로 있을 한미 간 반도체 협상에서도 기준점으로 작용할 것으로 전망됩니다.지난해 한국과 미국은 무역 협상을 타결하면서 대부분의 한국산 상품에 15% 관세를 적용하기로 했지만, 반도체 관세 계획은 확정하지 않았습니다.다만, 당시 한국은 경쟁국인 타이완보다 불리하지 않은 대우를 받지 않는다는 원칙적인 약속을 받아냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)