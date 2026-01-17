뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장동혁, '쌍특검 단식' 사흘째…친한계, '제명 반발' 이어져

박찬범 기자
작성 2026.01.17 12:57 조회수
장동혁, '쌍특검 단식' 사흘째…친한계, '제명 반발' 이어져
▲ 2차 종합특검법 처리에 반대해 단식중인 국민의힘 장동혁 대표가 17일 국회에서 단식을 이어가던 중 생각에 잠겨 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하는 단식 투쟁을 사흘째 이어가고 있습니다.

장 대표는 지난 15일, 단식 농성을 시작한 국회 본관 로텐더홀을 떠나지 않고 어젯밤도 텐트에서 눈을 붙였습니다.

장 대표는 500㎖ 생수병에 담긴 물을 조금씩 마시는 것으로 전해졌습니다.

정희용 사무총장, 박성훈 수석대변인, 박준태 비서실장, 김장겸 당 대표 정무실장, 서천호 전략기획부총장, 김민수 최고위원 등 지도부가 장 대표 곁을 지키고 있습니다.

5선의 나경원 의원과 3선의 임이자 의원 등 중진들도 농성장을 찾았습니다.

친한(친한동훈)계는 이른바 당원 게시판 사태를 이유로 당 윤리위가 한 한동훈 전 대표에 대한 제명을 결정한 것에 대해 계속 반발하고 있습니다.

김종혁 전 최고위원은 오늘 오후 2시 국회의사당 앞에서 한 전 대표 지지자들과 함께 한 전 대표 제명 철회를 촉구하는 집회를 열 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지