장동혁, '쌍특검 단식' 사흘째…친한계, '제명 반발' 이어져

▲ 2차 종합특검법 처리에 반대해 단식중인 국민의힘 장동혁 대표가 17일 국회에서 단식을 이어가던 중 생각에 잠겨 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하는 단식 투쟁을 사흘째 이어가고 있습니다.장 대표는 지난 15일, 단식 농성을 시작한 국회 본관 로텐더홀을 떠나지 않고 어젯밤도 텐트에서 눈을 붙였습니다.장 대표는 500㎖ 생수병에 담긴 물을 조금씩 마시는 것으로 전해졌습니다.정희용 사무총장, 박성훈 수석대변인, 박준태 비서실장, 김장겸 당 대표 정무실장, 서천호 전략기획부총장, 김민수 최고위원 등 지도부가 장 대표 곁을 지키고 있습니다.5선의 나경원 의원과 3선의 임이자 의원 등 중진들도 농성장을 찾았습니다.친한(친한동훈)계는 이른바 당원 게시판 사태를 이유로 당 윤리위가 한 한동훈 전 대표에 대한 제명을 결정한 것에 대해 계속 반발하고 있습니다.김종혁 전 최고위원은 오늘 오후 2시 국회의사당 앞에서 한 전 대표 지지자들과 함께 한 전 대표 제명 철회를 촉구하는 집회를 열 예정입니다.(사진=연합뉴스)