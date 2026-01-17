뉴스
일본 "중국, 동중국해서 새 구조물 설치 동향…유감"

곽상은 기자
작성 2026.01.17 11:50
일본 "중국, 동중국해서 새 구조물 설치 동향…유감"
▲ 중국의 해상 구조물

일본 정부는 동중국해의 중일 중간선 서쪽 해역에서 중국 측이 새로운 구조물 1기를 설치하려 하는 움직임을 확인했다고 밝혔습니다.

일본 외무성은 이에 따라 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장이 스융 주일 중국대사관 차석공사에게 강하게 항의했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

외무성은 "동중국해의 배타적경제수역(EEZ)과 대륙붕 경계가 아직 확정되지 않은 상황에서 중국 측이 해당 해역에서 일방적 개발을 계속 추진하고 새로운 구조물 설치 움직임이 확인돼 매우 유감스럽다"고 밝혔습니다.

이어 동중국해 자원 개발에 관한 기존 합의 실시를 위해 관련 협의에 응할 것을 중국 측에 촉구했다고 전했습니다.

요미우리신문에 따르면 외무성은 구조물이 가스전 개발과 관련된 것으로 판단했습니다.

공사가 완료되면 동중국해의 중국 측 구조물은 총 22기가 됩니다.

앞서 일본은 동중국해 중일 중간선 인근 해역에서 지난해 말 이후 중국의 이동식 선박이 활동하고 있는 것을 확인해 자국 선박을 대상으로 항행 경보를 발령한 바 있습니다.

(사진=일본 방위성 제공, 연합뉴스)
글로벌은 SBS
