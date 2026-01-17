"타이완 반도체산업 40% 미국으로"…타이완 "어떤 계산법?"

▲ TSMC

미국이 타이완과의 상호관세 합의 이후 타이완 반도체 생산능력의 40%를 미국으로 가져가겠다는 목표를 밝힌 것과 관련해 논란이 이어지고 있습니다.중화권 매체들은 오늘(17일) 협상 타결 후 하워드 러트닉 미 상무장관이 "타이완 전체 (반도체) 공급망과 생산량의 40%를 미국으로 가져오는 게 목표"라고 발언한 것과 관련해 실현 가능성에 의문이 제기되고 있다고 보도했습니다.양측은 15일 타이완에 대한 미국의 상호관세율을 15%로 낮추고, 타이완 기업·정부가 각각 미국에 2천500억 달러 규모 직접 투자와 신용 보증을 제공하는 등의 내용에 합의했습니다.TSMC를 비롯해 타이완 반도체 관련 기업 수백 곳이 미국으로 올 것이라는 게 러트닉 장관 주장인데, 타이완 반도체 산업이 공동화될 수 있다는 우려도 나옵니다.이와 관련, 궁밍신 타이완 경제부장(장관)은 5㎚(나노미터) 이하 첨단 공정으로 추산하면, 타이완과 미국의 산업 능력 비중은 2030년 85% 대 15%, 2036년 80% 대 20%일 것으로 예상했습니다.그는 "러트닉 장관이 어떻게 계산했는지 모르겠다"면서 "타이완은 여전히 반도체 생산의 요충지이며 미국은 인공지능 AI 응용에 가장 중요한 국가다"라며 "양측이 협력 가능하다"고 강조했습니다.다만 황런자오(웬들 황) TSMC 최고재무책임자는 15일 콘퍼런스콜에서 2나노(N2) 이하급 첨단 신규 공장의 30% 정도는 미국에 세워질 것이라고 밝힌 바 있습니다.웨이저자 TSMC 회장은 콘퍼런스콜에서 애리조나주에서 공장 확장 등을 위해 추가 부지도 매입했다고 밝혔는데, 신규 매입 규모가 3.65㎢에 이른다는 현지매체 보도도 나왔습니다.황 CFO는 블룸버그통신 인터뷰에서 TSMC가 첨단 웨이퍼 제조 기술의 미국 이전 속도를 높이기 위해 노력하겠지만, 타이완이 여전히 최첨단 제조 기술을 보유할 것이라고 말했습니다.그는 실제적인 이유로 최첨단 기술은 타이완에서 사용 후 안정화된 뒤 해외 이전 등을 시도할 수 있다고 설명했습니다.그러면서 최신 기술을 해외에 이전하고 대량 생산에 나서려면 최소 1년이 필요하다고 예상했습니다.미국 반도체전문가 밥 오도널은 "공급망 이전에 일부 진전이 있다는 점은 의심의 여지가 없지만, 매우 긴 시간이 필요하다"면서 트럼프 행정부는 정책의 실현 가능성을 과장하는 측면이 있다고 지적했습니다.그러면서 "이러한 공정에는 매우 여러 해가 필요하고 트럼프 행정부 내에서 완성될 수 없다는 점은 모두가 안다"며 "미국의 생산능력이 늘어나고 있지만, 타이완의 주요 생산능력을 대체하는 것은 불가능"하다고 덧붙였습니다.기술 분야 애널리스트 숀 쑤는 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 인터뷰에서 TSMC가 정해진 시간표에 따라 추가로 대미 투자를 하기보다는 시장 수요에 따라 점진적으로 확장을 진행할 가능성이 높다고 평가했습니다.