신동욱, '한동훈 징계' 논란에 "공개 검증 제안"

박찬범 기자
작성 2026.01.17 11:31 조회수
▲  국민의힘 한동훈 전 대표

국민의힘 신동욱 최고위원이 한동훈 전 대표가 이른바 당원게시판 사태로 윤리위에서 제명 처분을 받은 것을 놓고 당내 갈등이 계속되자 국민의힘 신동욱 최고위원이 최고위 차원의 추가 공개 검증을 제안했습니다.

신 최고위원은 이날 SNS에 "논란이 너무 길어지고 있다"며 추가 검증이 필요하다는 취지로 적었습니다.

장동혁 대표가 재심 신청 기간에 한 전 대표에 대한 징계 확정을 보류하겠다고 밝힌 것과 관련해 "한 전 대표에 재심 기회를 부여했지만, 한 전 대표가 응하지 않고 있다"며 "이 상태로 (제명) 의결이 되면 분란이 더 커진다"고 주장했습니다.

이어 "그래서 마지막 해법으로 선출직 최고위원 전원이 참가하는 공개 검증을 제안한다"며 "이마저도 무산된다면 이 문제는 결국 수사의 영역에서 사실관계가 확정될 수밖에 없을 것"이라고 밝혔습니다.

신 최고위원은 "뒤끝을 남기지 않도록 객관적이고 철저한 검증이 필수적"이라며 "이를 위해 한 전 대표와 가족들의 개인정보 이용 동의도 있어야 할 것"이라고 강조했습니다.
