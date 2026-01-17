신동욱, '한동훈 징계' 논란에 "공개 검증 제안"

▲ 국민의힘 한동훈 전 대표

국민의힘 신동욱 최고위원이 한동훈 전 대표가 이른바 당원게시판 사태로 윤리위에서 제명 처분을 받은 것을 놓고 당내 갈등이 계속되자 국민의힘 신동욱 최고위원이 최고위 차원의 추가 공개 검증을 제안했습니다.신 최고위원은 이날 SNS에 "논란이 너무 길어지고 있다"며 추가 검증이 필요하다는 취지로 적었습니다.장동혁 대표가 재심 신청 기간에 한 전 대표에 대한 징계 확정을 보류하겠다고 밝힌 것과 관련해 "한 전 대표에 재심 기회를 부여했지만, 한 전 대표가 응하지 않고 있다"며 "이 상태로 (제명) 의결이 되면 분란이 더 커진다"고 주장했습니다.이어 "그래서 마지막 해법으로 선출직 최고위원 전원이 참가하는 공개 검증을 제안한다"며 "이마저도 무산된다면 이 문제는 결국 수사의 영역에서 사실관계가 확정될 수밖에 없을 것"이라고 밝혔습니다.신 최고위원은 "뒤끝을 남기지 않도록 객관적이고 철저한 검증이 필수적"이라며 "이를 위해 한 전 대표와 가족들의 개인정보 이용 동의도 있어야 할 것"이라고 강조했습니다.