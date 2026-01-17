뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

에스토니아의 페트로키나, 유럽 피겨선수권 2년 연속 우승

이정찬 기자
작성 2026.01.17 11:00 조회수
에스토니아의 페트로키나, 유럽 피겨선수권 2년 연속 우승
▲ 에스토니아 피겨 국가대표 니나 페트로키나

지난해 10월 오른쪽 아킬레스건 수술을 받은 피겨스케이팅 여자 싱글 니나 페트로키나(21·에스토니아)가 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 유럽선수권대회에서 2회 연속 정상에 섰습니다.

페트로키나는 영국 셰필드에서 열린 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 76.11점, 예술점수(PCS) 69.42점, 총점 145.53점을 받았습니다.

쇼트 프로그램 점수 70.61점을 합친 최종 총점 216.14점으로 벨기에의 루나 헨드릭스(191.26점)를 큰 점수 차로 제치고 우승했습니다.

유럽선수권대회 여자 싱글에서 2년 연속 우승을 달성한 선수가 나온 건 2016-2017년 러시아 예브게니야 메드베데바 이후 처음입니다.

페트로키나는 프리스케이팅에서 7개의 점프 요소를 모두 클린 처리하는 등 깔끔한 연기를 선보였습니다.

로이터 통신은 "페트로키나는 수술 여파로 불과 2주 전까지 3회전 점프를 구사하지 못했다"며 "놀라운 회복력을 보이며 이번 대회 우승을 차지했다"고 전했습니다.

페트로키나는 경기 후 회복 과정을 묻는 말에 "어떻게 해냈는지 모르겠다"며 "이번 대회 출전을 위해 모든 것을 했다"고 말했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지