"미 법무부, '이민단속 방해 혐의' 미네소타 주지사 등 수사"

▲ 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 시위대과 대치 중인 연방 이민단속 요원들

미국 미네소타주에서 연방 정부의 이민 단속에 반발하는 격렬 시위가 계속되는 가운데 연방 법무부가 단속 방해를 공모한 혐의로 팀 월즈 주지사 등 주 관계자들을 수사 중이라고 CBS 방송이 보도했습니다.현지시간 16일 보도에 따르면, 한 미국 당국자는 CBS에 이번 수사는 월즈 주지사와 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장이 최근 몇 주간 미니애폴리스 지역에 배치된 수천 명의 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대 요원들에 대한 발언에서 비롯됐다고 전했습니다.이 당국자는 또 법무부의 수사가 2명 이상이 '폭력, 협박 또는 위협'을 통해 연방 공무원의 직무수행을 방해하기 위해 공모하는 것을 범죄로 규정하는 연방법 조항에 초점을 맞추고 있다고 설명했습니다.미네소타주에는 지난해 말부터 불법 이민자 단속과 연방 보조금에 대한 대규모 사기 혐의 수사를 이유로 국토안보부 소속 단속 요원 3천여 명이 배치된 상태입니다.특히 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 쏜 총에 미국인 여성이 숨지면서 연방 당국의 대규모 단속과 수사에 반발하는 시위가 격화하고 있습니다.월즈 주지사와 프레이 시장은 이 사건 이후 연방 요원의 대대적인 배치를 공개적으로 비판해왔습니다.이와 관련해 토드 블랜치 법무부 차관은 지난 14일 SNS에 "미네소타 폭동은 실패한 주지사와 형편없는 시장이 법 집행에 대한 폭력을 조장한 결과"라며 "월즈와 프레이, 나는 필요한 무슨 수단을 쓰더라도 당신들의 테러리즘을 막는 데 집중하고 있다"고 적은 바 있습니다.법무부의 수사 소식이 알려지자 월즈 주지사는 SNS에 관련 뉴스 링크와 함께 글을 올려 "사법제도를 무기화해 반대파를 공격하는 건 권위주의적 전술"이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)