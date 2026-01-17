이강인 빠진 PSG, 뎀벨레 멀티골로 릴에 '3대0' 완승

▲ PSG의 우스만 뎀벨레

프랑스 축구 명문 파리 생제르맹(PSG)이 우스만 뎀벨레의 멀티 골로 LOSC 릴을 완파하고 프랑스컵(쿠프 드 프랑스) 조기 탈락의 충격에서 벗어났습니다.PSG는 오늘(17일) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 프랑스 리그1 18라운드 홈 경기에서 릴에 3대0으로 이겼습니다.이로써 리그1 4연승을 거둔 PSG는 승점 42점(13승 3무 2패)을 쌓아 아직 18라운드를 치르지 않은 랑스(승점 40·13승 1무 3패)를 제치고 다시 선두로 올라섰습니다.PSG는 지난 13일 치른 쿠프 드 프랑스 32강전 홈 경기에서 승격팀 파리FC에 0대1로 져 탈락하며 이변의 희생양이 됐지만 곧바로 분위기 반등에 성공했습니다.지난달 18일 플라멩구(브라질)와 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발로 나섰다가 왼쪽 허벅지 근육을 다친 이후 재활 중인 이강인은 이 경기에서도 출전선수 명단에서 빠졌습니다.승리의 주역은 뎀벨레였습니다.뎀벨레는 전반 13분 페널티아크 앞에서 비티냐의 패스를 이어받은 뒤 왼발로 감아 차 선제골을 뽑았습니다.PSG는 후반 19분 뎀벨레의 추가 골로 한발짝 달아났습니다.두에로부터 공을 건네받은 뎀벨레가 페널티박스 중앙에서 상대 수비 네 명이 몰려 있는 상황에서도 개인 기량으로 공을 간수한 뒤 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 왼발 로빙슛으로 승부를 갈랐습니다.PSG는 후반 18분 크라바츠헬리아와 교체로 투입됐던 브래들리 바르콜라가 추가시간이 흐르던 후반 48분 쐐기골을 뽑아 3대0 승리를 완성했습니다.(사진=게티이미지)