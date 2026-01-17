'아동성착취 논란' X·그록, 한때 접속 장애

▲ 그록(Grok)

아동 성착취 이미지 생성으로 논란을 빚고 있는 일론 머스크의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)가 현지시간 16일 한때 접속 장애를 겪었습니다.인터넷 접속 상황을 모니터링하는 '다운디텍터'는 X가 미 동부 시간 기준 16일 오전 10시쯤부터 연결이 불안정하다는 보고가 급증했다고 밝혔습니다.오류 보고는 오전 10∼11시 사이 미국에서 8만 건에 육박하는 수준이었고, 같은 기간 영국에서도 1만 8천 건, 캐나다와 호주에서 각각 8천 건과 6천 건 접수됐습니다.이후 오후 2시 현재 접속이 안 된다는 보고는 1천 건 미만으로 줄어드는 등 상황이 대부분 수습된 것으로 파악됐습니다.X는 지난 13일에도 1시간가량 다운된 바 있어, 이번 접속 장애는 1주일 사이 두 번째입니다.X의 자매 인공지능(AI) 서비스인 xAI의 '그록'(Grok)도 이날 오전 접속이 되지 않는다는 보고가 2천여 건 접수됐다가 낮 12시를 전후해 복구됐습니다.다운디텍터는 이용자가 제출한 보고를 통해 접속 상황을 표기하므로 실제 접속 오류를 겪은 이용자의 수는 보고 수치보다 더 많을 수 있습니다.머스크는 지난 2022년 트위터를 인수한 이후 상당수 직원을 해고했는데, 일각에서는 이 영향으로 X의 접속 장애가 더 잦아졌다고 주장도 나옵니다.그록은 최근 X를 통해 아동의 사진을 비키니 차림 등 노출이 심한 성적 이미지로 변환하는 딥페이크(첨단 조작 기술) 결과물을 생성한 것으로 나타나 논란이 됐습니다.이에 유럽과 아시아 각국은 물론 xAI의 본사가 위치한 캘리포니아주에서도 X와 그록의 접속을 막거나 조사를 벌이는 등 대응에 나섰습니다.한국에서도 방송미디어통신위원회가 청소년 보호장치 마련을 주문했습니다.X가 이런 논란을 빚는 사이 경쟁 SNS인 블루스카이는 이용자가 급증하는 반사이익을 누린 것으로 나타났다고 미 정보기술 전문매체 테크크런치가 전했습니다.블루스카이는 트위터의 공동창업자인 잭 도시가 내놓은 탈중앙화 SNS로, 머스크가 트럼프 행정부와 밀착하는 행보를 보인 이후 엑스에서 이탈한 이용자가 대거 유입됐지만 지난해 4월 이후 성장세가 정체돼왔습니다.(사진=게티이미지)