국내 주유소 기름값 6주 연속 하락…"다음 주도 내릴 듯"

▲ 주유소

국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 6주 연속 하락했습니다.17일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 1월 둘째 주(11∼15일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 14.5원 내린 1,706.3원이었습니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 16.9원 하락한 1,762.6원, 가격이 가장 낮은 대구는 19.8원 내린 1,667.8원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 1,714.7원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,685.1원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 18.1원 하락한 1,601.7원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 이란 시위 관련 지정학적 리스크 확대로 상승했다가 트럼프 미국 대통령의 긴장 완화 발언으로 진정되는 흐름을 보였습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.0달러 오른 62.0달러였습니다.국제 휘발유 가격은 1.3달러 상승한 71.9달러, 국제 자동차용 경유는 3.0달러 오른 81.4달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.대한석유협회 관계자는 "환율 상승에도 최근 국제유가 하락 폭이 컸기 때문에 다음 주에도 국내 기름값은 하락세를 보일 것"이라고 전망했습니다.