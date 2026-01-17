1. '체포 방해' 1심 징역 5년…혐의 대부분 유죄



공수처 체포영장 집행 방해 등의 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 1심에서 징역 5년이 선고됐습니다. 재판부는 윤 전 대통령이 법치를 훼손하고도 반성하는 태도가 없다고 질타했습니다.



2. '2차 특검법' 본회의 통과…야 "정치 특검"



기존 3대 특검이 밝히지 못한 의혹을 추가 수사하기 위한 '2차 종합 특검법'이 범여권 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 국민의힘은 6월 지방선거를 겨냥한 정치특검이라고 반발했습니다.



3. 트럼프 "그린란드 문제 협조 안 하면 관세"



트럼프 미국 대통령이 그린란드 문제에 협조하지 않는 나라에 관세를 물릴 수 있다고 경고했습니다. 트럼트 대통령은 군사력 사용 가능성까지 내비치며 유럽 국가들을 압박했습니다.



4. 버스 돌진 13명 중경상…'브레이크 미작동' 주장



어제(16일) 서울 도심에서 시내버스가 인도로 돌진해 보행자와 승객 등 13명이 중경상을 입었습니다. 버스기사는 브레이크가 작동하지 않았다고 주장하고 있습니다.