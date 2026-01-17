광주 아파트 7층서 화재…주민 40여 명 대피

<앵커>



오늘(17일) 새벽, 광주의 한 아파트에서 화재가 발생해 주민 수십여 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 고속도로를 달리던 승용차에서 갑자기 연기와 함께 불이나 운전자가 긴급 대피하는 사고도 발생했습니다.



밤사이 사건사고 소식, 김수영 기자입니다.



<기자>



아파트 창문 사이로 시뻘건 불길이 보입니다.



오늘 새벽 0시쯤 광주광역시 서구의 한 아파트 7층에서 불이 났습니다.



불은 20분 만에 꺼졌지만 아파트 주민 3명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고, 40여 명이 긴급 대피했습니다.



소방당국은 아파트 내부에서 불이 시작됐다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



---



갓길에 세워진 차량 앞쪽에서 불길이 치솟습니다.



어젯밤 8시 20분쯤 경인고속도로 서울에서 인천방향 요금소 근처에서 30대 운전자가 몰던 승용차에 불이 났습니다.



소방당국은 차량 앞쪽에서 연기와 함께 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.



---



어젯밤 11시 40분쯤엔, 경기 고양시의 한 2층 건물 주변에서 불이 났습니다.



1층에 있던 식당 영업이 종료된 시간이라 인명 피해는 없었습니다.



소방당국은 건물 외부에서 발생한 불이 어디서 시작됐는지 확인하고 있습니다.



---



비슷한 시각, 인천 부평구의 한 주택에서 불이 나 주민 2명이 대피하기도 했습니다.



