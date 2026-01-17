뉴스
"그린란드 협조 안 하면 관세" 동맹 압박에 비판 고조

김범주 기자
작성 2026.01.17 06:31 조회수
<앵커>

그린란드를 차지하겠다고 나선 트럼프 대통령이 이 문제에 협조하지 않는 나라에 추가 관세를 부과하겠다고 말했습니다. 미국에 반발하는 유럽국가들에게 관세를 무기 삼아 경고한 건데, 여당인 공화당 안에서도 탄핵까지 될 수 있다며 동맹국가들을 압박하지 말라는 우려의 목소리가 나왔습니다.

김범주 특파원입니다.

<기자>

트럼프 대통령이 그린란드가 미국 안보에 필수적이라면서, 이 문제에 협조하지 않는 나라는 관세를 부과할 수 있다고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 만약 그린란드 문제에 협조하지 않는 국가에는 관세를 부과 할 수도 있습니다. 그린란드는 국가 안보에 필수적이기 때문입니다. ]

국가안보를 이유로 관세를 부과한 것을 놓고 대법원 재판이 이어지는 상황에서, 다시 한번 똑같은 방식으로 관세를 무기화하겠다는 뜻을 내비친 겁니다.

트럼프 대통령은 또 미국의 군사력을 자랑하다가, 그린란드 문제를 나토와 얘기해 보겠다고 덧붙였습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 베네수엘라를 봤을 테고, 이란 공격하는 것도 봤을 겁니다. 핵 시설을 무너트렸죠. 그래서, 네, 나토와 협상 중입니다.]

트럼프 대통령 입장에 반발해서 그린란드에 군대를 보내고 있는 영국과 프랑스, 독일 등 유럽 국가들에게 직간접적 경고를 한 것으로 해석됩니다.

하지만 여당인 공화당 안에서도 동맹 국가들을 압박하면 안 되고, 만약 실제로 군사행동을 벌이면 탄핵될 것이란 주장까지 나왔습니다.

[돈 베이컨 /공화당 하원의원 : 그러면 탄핵 될 겁니다. 동맹을 침략하면 중대한 범죄 행위입니다. 대부분 공화당원은 잘못된 일인 걸 알고, 맞서 싸울 겁니다.]

독일 여당 내에서 압박이 이어지면 여름에 있을 월드컵을 보이콧하자는 주장까지 나오는 등, 미국과 유럽 전체에서 논란은 커지고 있습니다.

(영상취재 : 이희훈)
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
