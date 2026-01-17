트럼프 "그린란드 문제 협조 않는 나라에 관세 부과 가능

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간으로 16일 "그린란드 사안에 협조하지 않는 나라들에 대해 관세를 부과할 수도 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 열린 '위대하고 역사적인 농촌 보건 투자' 원탁회의에서 자신의 관세 정책이 국가 안보와 경제에 미치는 순기능을 설명하면서 이렇게 말했습니다.그동안 덴마크 자치령인 그린란드에 대한 병합 의지를 강하게 밝혀 온 트럼프 대통령이 이런 기조에 반발하는 나라들에 관세를 부과할 수 있다는 경고를 보낸 건데, 그린란드가 미국의 국가 안보와 연관되는 사안이기 때문에 관세 부과 근거가 된다는 주장입니다.트럼프 대통령은 북미와 유럽을 잇는 최단 항로상에 위치한 전략적 요충지이자 풍부한 광물 자원이 묻혀 있는 그린란드를 미국이 차지해야 한다는 입장인데, 특히 미국이 그린란드를 확보하지 않으면 중국이나 러시아가 차지할 것이라는 트럼프 대통령의 공언 속에 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 트럼프 행정부 일부 인사는 군사 행동도 선택지에서 배제하지 않을 거라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 회의 이후 백악관에서 기자들과 만나 그린란드 상황에 대해 북대서양조약기구, 나토와 이야기를 해보겠다고 덧붙였습니다.