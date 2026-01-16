무인기 군경합동조사 TF, 민간인 용의자 1명 소환 조사

▲ 인천 강화군 송해면 하도리. 북한이 주장하는 개성 추락 무인기의 첫 좌표 지역

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명하는 '군경합동조사 TF'가 오늘(16일) 민간인 용의자 1명을 불러 조사했습니다.경찰청 국가수사본부는 오늘 오후 언론 공지를 통해 "민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다"고 밝혔습니다.용의자에 대한 조사를 마친 경찰은 용의자의 구체적인 신원과 조사 장소 등에 대해선 공개할 수 없다는 입장입니다.경찰이 용의자 신분을 군인과 구별되는 '민간인'으로 지칭한 건 기존 정부 주장대로 무인기가 우리 군이 아닌 민간인이 보낸 것이라는 점을 부각하려는 의도로 보입니다.이런 가운데 채널A는 오늘 북한이 공개한 무인기를 자신이 보냈다고 주장하는 A 씨 인터뷰를 보도했습니다.A 씨는 북한이 공개한 무인기의 외관과 위장색, 무늬가 자신이 개량하고 칠한 것과 일치한다면서 관련 증거를 제시했고 무인기 촬영 영상도 함께 공개했습니다.A 씨는 "북한 평산군에 위치한 우라늄 공장의 방사선과 중금속 오염도를 측정하려고 드론을 날렸다"며 지난 9월부터 세 차례 무인기를 날렸다고 주장했습니다.아울러 "우리 군을 찍거나 그러지는 않았다. 동기가 있었기 때문에 날려도 괜찮다고 생각했다"며 조만간 경찰에 자진 출석해 조사받겠다고 밝혔습니다.A 씨는 '군경합동조사 TF'가 자신을 위해 무인기를 제작해 준 지인을 용의자로 소환해 조사하는 것을 보고 인터뷰를 결심했다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "해당 인터뷰 내용 등에 대해 현재 확인해 줄 사항이 없다"고 밝혔습니다.