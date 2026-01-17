'환승연애2' 박나언, 미국 로스쿨 합격 "4년 간 지망생 타이틀, 포기 안했다"

2022년 방영된 TVING 예능 '환승연애 시즌2'에 출연했던 박나언(29)이 미국 로스쿨 합격 소식을 전했다.



박나언은 16일 자신의 인스타그램을 통해 "지난주 오랫동안 준비하고 꿈꿔왔던 로스쿨에서 장학금 제안과 함께 합격 소식을 들었다"며 "결과를 듣는 순간 신나는 마음보다 그동안 묵묵히 응원해 주시고 지켜봐 주신 분들께 감사한 마음이 먼저 들었다"고 밝혔다. 이어 "짧지 않은 준비 기간 동안 부족한 모습에도 한결같이 응원해 주셔서 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.



박나언은 현재 미국 로스쿨 가운데 한 곳으로부터 먼저 합격 통보를 받았으며, 지원한 다른 학교들의 결과도 기다리는 중이라고 전했다.



그는 로스쿨 준비 과정에 대해 "수년간 '로스쿨 지망생'이라는 타이틀로 지내며 마땅한 결과를 보여드리지 못해 마음이 불편했다"며 "마지막 면접에서 떨어지기를 반복하며 무력감을 느끼기도 했고, 불안함에 숨고 싶었던 순간도 많았다"고 털어놨다. 이어 "걱정하고 불안해하면서도 포기하지 않았던 시간들이 모여 결국 합격이라는 결과로 이어졌다"고 했다.



또한 "이 모든 과정이 제 안의 부족함을 마주할 수 있었던 귀한 시간이었다"며 "학생으로 돌아가 성실하고 겸손한 마음으로 공부에 임하겠다"고 각오를 전했다.



박나언은 '환승연애 시즌2'에서 엑스 연인 정현규와 함께 출연했으며, 방송 당시 홍익대학교 법학과 재학생이었다. 방송 이후에도 로스쿨 진학을 목표로 준비를 이어가는 한편, 인플루언서 활동과 유튜브 운영을 병행해 왔다.



2023년 박나언은 과거 로스쿨 관련 발언으로 논란이 일자 공개 사과하며 성찰의 뜻을 밝힌 바 있다. 이번 합격 소식에 대해 그는 "지금 꿈을 좇고 있는 분들께 제 소식이 작은 힘이 되기를 바란다"며 "응원해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드린다"고 전했다.







