중국 외교부, 미국·타이완 무역 합의에 "주권적 협정, 단호히 반대"

▲ 타이완 국기

미국과 타이완이 상호관세율을 15%로 낮추는 내용의 무역 합의를 체결한 데 대해 중국 외교부가 '단호한 반대' 입장을 밝혔습니다.궈자쿤 외교부 대변인은 정례브리핑에서 미국과 타이완의 무역 합의에 대한 입장을 묻는 말에 "중국은 중국과 수교한 국가가 타이완 지역과 주권적 의미와 공식적 성격을 가진 협정을 체결하는 것에 일관되게 단호히 반대해왔다"고 답했습니다.궈 대변인은 이어 "미국은 '하나의 중국' 원칙과 중미 3대 공동성명을 실질적으로 준수해야 한다"고 강조했습니다.앞서 미국과 타이완은 15일(현지시간) 상호관세율을 15%로 낮추고, 타이완 기업들과 정부가 미국에 각각 2천500억 달러(약 367조 7천억 원) 규모 투자와 신용보증을 제공하는 내용의 무역합의를 체결했습니다.라이칭더 타이완 총통이 일본 관방장관을 지낸 가토 가쓰노부 중의원을 만나 다카이치 사나에 일본 총리의 타이완 지지에 감사를 표한 것과 관련해 궈 대변인은 "타이완은 불가분의 중국 영토"라면서 "일본은 하나의 중국 원칙을 철저히 준수하고, 타이완 독립 분열 세력에게 잘못된 신호를 보내지 말 것을 촉구한다"고 말했습니다 해당 질의 과정에서 일본 매체 기자가 '총통'(President)이라는 단어를 사용하자 궈 대변인은 "타이완은 중국의 한 성(省)으로, 총통은 없다"면서 "세계에는 오직 하나의 중국만이 있다"고 지적하기도 했습니다.린 대변인은 이날 일본과 필리핀이 최근 군사 물류 상호 지원을 강화하는 내용의 협정을 체결한 데 대해서도 '지역 평화와 안정'을 언급하며 반대의 뜻을 피력했습니다.그는 "중국은 국가 간 협력은 제3국을 겨냥하거나 그 이익을 해쳐서는 안 되며, 지역 평화와 안정을 파괴해서도 안 된다고 일관되게 보고 있다"고 설명했습니다.또한 "일본 군국주의는 제2차 세계대전 기간 필리핀을 침략해 무력과 강압적 수단으로 필리핀 국민과 연합국 군인을 박해했고, 중국 외교 영사관 관리들을 잔혹하게 살해했다"면서 "이 역사는 반드시 기억돼야 하며, 이러한 피의 빚은 반드시 갚아야 하고 이러한 범죄는 반드시 청산돼야 한다"고 말했습니다.일본을 향해서는 "반성하고 자제하기는커녕 오히려 군비를 확충하고 살상 무기를 수출하고 있다"면서 "이는 일본 우익 세력이 재군사화를 추진하고, 군사 확장의 옛길로 돌아가려는 의도를 보여준다"고 비판했습니다.(사진=게티이미지코리아)