"미국에 반도체 공장 지으면 관세 면제"…불똥 우려

미국 정부가 반도체 관세를 압박 수단으로 삼아, 반도체 공장을 미국에 지으라고 노골적으로 요구하고 나섰습니다. 당장은 중국 수출을 문제 삼고 있지만, 우리 기업들에도 언제 불똥이 튈지 모르는 상황입니다.



뉴욕 김범주 특파원입니다.



미국 트럼프 정부가 반도체 공장을 대거 미국에 짓는 대가로, 타이완과 관세를 15%로 낮춰주는 협상을 마무리 지었습니다.



타이완 정부와 티에스엠씨를 중심으로 한 타이완 반도체 회사들은 그 대가로 각각 2천500억 달러씩, 총 5천억 달러를 내놓기로 했습니다.



미국에 반도체 공장을 지으면 그 생산량의 두 배 반까지 관세를 면제해 준다는 조건이 달려있습니다.



최혜국 대우를 약속받았다고 타이완은 자평하고 있습니다.



[정리쥔/타이완 행정원 부원장 : 미국이 향후 반도체 및 파생 제품에 관세를 부과할 경우, 대만에 가장 유리한 대우를 부여하겠다고 약속했습니다.]



하지만 하루 전 중국으로 수출하는 엔비디아의 인공지능 반도체를 겨냥한 반도체 관세를 내놓은 압박이 통했다는 분석입니다.



이 반도체는 현재 100% 타이완에서 만들어진 뒤에 미국에 수입된 후 재수출되는데, 여기에 25% 관세를 붙이겠다고 나서서 공장 이전을 압박했다는 겁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 미국 정부는 AI 반도체 수출 금액에 25%를 받게 됩니다. 아주 좋은 거래라고 생각합니다.]



우리도 긴장할 수밖에 없는 상황입니다.



작년 한미 관세협상 타결 때 반도체 부문은 사실상 타이완보다 '불리한 대우를 받지 않는다'는 원칙적인 내용만 합의됐습니다.



삼성전자가 370억 달러, SK하이닉스가 38억 7천만 달러를 각각 미국에 투자할 계획인데, 이 대가로 관세를 얼마나 면제해 줄지가 협상에 관건이 될 전망입니다.



또 물량이 달리는 한국산 AI 반도체용 메모리, HBM을 미국에 우선 공급하라는 요구로 이어질 가능성도 있습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 채철호, 디자인 : 홍지월)