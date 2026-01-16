[단독] 이혜훈 '영종도 계약서' 입수…양도세 탈루 의혹

<앵커>



이혜훈 장관 후보자의 영종도 땅 투기 의혹에 대한 단독 보도 전해 드리겠습니다. 땅 매도 계약서를 저희가 입수했는데, 44억 원에 땅을 판 걸로 확인됐습니다. 30억 원 넘는 차익을 본 건데, 야당 의원은 양도소득세를 제대로 냈는지, 의구심이 든다며 의혹을 제기했습니다.



박찬범 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 배우자가 매입 6년 11개월 만에 30억 원 넘는 시세 차익을 본 영종도 땅.



SBS가 단독 입수한 2006년 매도 당시 계약서를 보면, 44억 원을 받고 한국토지공사와 인천도시공사에 판 것으로 확인됩니다.



그런데 이 후보자는 2008년 재산 신고에서 '세금을 낸 뒤의 실거래액'이라며 39억 2천만 원을 신고했습니다.



양도소득세, 주민세 등 세금으로 4억 8천여만 원을 낸 것으로 추정됩니다.



하지만 2000년 매수가 7억 5천만 원, 2006년 매도가 44억 원이니 냈어야 할 양도소득세 등이 4억 8천여만 원보다는 더 많았을 수 있다는 지적이 나옵니다.



자료를 검토한 한 세무사는 "2006년 세법 기준으로 계산해 보면, 양도세 등이 10억 원 이상이었을 수 있다"며, "실거래 의무가 없던 취득 당시 가액을 실제보다 혹시 부풀린 건 아닌지 따져볼 필요가 있다"고 분석했습니다.



[박수민/국민의힘 의원 : 당시 세율로 양도세를 10억 원 이상 냈어야 해요. 절세를 넘어서는 탈세 수준으로 저희는 굉장히 의혹의 눈을 들이대고 있는데 자료를 전혀 안 내고 있고요.]



정확한 세금 납부 액수, 탈세 여부 등에 대한 질문에 이 후보자 측은 "인사청문회에서 소명하겠다"고 답했습니다.



여당 의원 가운데 이 후보자에 대한 자진 사퇴 요구가 추가로 나왔습니다.



[윤건영/민주당 의원 (SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : 의혹을 해결 못 한다면 후보자가 결단해야 하는 것 아닌가 싶습니다.]



국민의힘 소속인 임이자 국회 재정경제기획위원장은 이 후보자 측의 자료 제출 거부로 인사청문회를 열 가치가 없다고 밝혔는데, 민주당은 기존 의결대로 오는 19일에 청문회를 열어야 한다며 맞서고 있습니다.



(영상취재 : 전경배·이승환·신동환, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 이준호)