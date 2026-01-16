화마 덮쳐 수백 명 대피…'180여 명' 이재민들 어디로

<앵커>



오늘(16일) 새벽 서울 강남구 구룡마을에서 큰불이 났습니다. 강한 바람 때문에 불길이 쉽게 잡히지 않으면서 불은 8시간 반 만에 꺼졌습니다. 다행히 인명 피해는 없었지만, 180여 명의 이재민이 발생했습니다.



유수환 기자의 보도입니다.



<기자>



마을 곳곳이 시뻘건 불길에 휩싸인 채 검은 연기가 솟구칩니다.



불티가 사방으로 날아다니고, 폭발음도 이어집니다.



서울 강남구 개포동 구룡마을에서 불이 시작된 건 오늘 새벽 5시.



신고 10분 만에 강남소방서는 인력을 전부 동원하는 대응 1단계를 발령했습니다.



하지만 불길이 쉽게 잡히지 않고 인근 구룡산으로 번지려 하자, 4시간 만에 대응 2단계로 올려 인근 강동, 서초, 송파소방서까지 동원했습니다.



강한 바람 탓에 불이 빠르게 확산했는데, 연기가 바람을 타고 인근 서초구까지 넘어가기도 했습니다.



[구룡마을 2지구 주민 : 직장 나가려고 옷 입는데 '불났다'고 막 문을 두드리더라고요. 나가봤더니 4지구 맨 끝에 거기서부터 불이 붙기 시작한 거예요.]



서울 강남의 마지막 판자촌으로 불리는 구룡마을은 재개발이 진행 중으로, 임시 가건물이 다닥다닥 붙어 있고, 골목이 좁은 탓에 진화는 더 어려웠습니다.



엎친 데 덮친 격으로 미세먼지와 안개까지 심해 소방헬기도 바로 뜨지 못했습니다.



[정광훈/서울강남소방서 소방행정과장 : 길이 협소해 가지고 여러 차가 한 데다 막 들어갈 수 있는 그런 장소가 아니다 보니까, 집들이 '떡솜'이나 비닐하우스 등 합판이 너무 많아서 화재 진압하는 데 어려움이 좀 있었습니다.]



오후가 돼서야 소방헬기가 진화에 나섰고, 불이 난 지 8시간 반 만인 낮 1시 반쯤 완전히 꺼졌습니다.



주민 258명은 급히 대피해 다친 사람은 없었습니다.



경찰과 소방 당국이 화재 원인 조사에 나선 가운데, 보금자리를 잃은 이재민 180여 명은 지자체가 마련한 호텔에서 당분간 머물게 됐습니다.



