통일부 "무인기 진상 규명은 책무…속도감 있는 후속 조치"

북한이 제기한 '한국발 무인기 사건'과 관련해 군경합동조사TF가 민간인 용의자 1명을 조사하고 있는 가운데, 통일부가 조속한 진상 규명을 강조하고 나섰습니다.



통일부는 입장문을 통해 "남북 간 우발적인 군사적 충돌을 유발할 수 있는 중대 사안에 정부가 객관적인 사실관계 규명을 통해 합당한 조치를 취하는 것은 국가의 당연한 책무"라고 강조했습니다.



그러면서 "이를 두고 '대북 저자세', '북한 눈치를 보는 자충수'라고 주장하는 것은 국민의 건강한 상식을 무시하는 정치 공세"라고 비판했습니다.



통일부는 "특히, 무인기 사건 수사가 우리 군의 작전권을 위축한다는 주장은 마치 남북 간 군사적 충돌도 불사하겠다는 무모하고 위험천만한 인식"이라면서 "현재 일반이적죄 혐의로 사법부의 심판을 받고 있는 윤석열 정권의 '평양 무인기 침투' 사건에 대한 반성이 결여된 무책임한 태도"라고 밝혔습니다.



이어 "신속한 조사를 통해 진상을 조속히 규명함으로써 국민적 불안감과 의혹을 해소하고, 조사 결과에 따라 관계 당국이 그에 상응하는 후속 조치를 속도감 있게 취해 나가길 기대한다"고 덧붙였습니다.