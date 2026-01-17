한소희 "대중의 의견, 무지성 비난 아냐…좋은 피드백은 수용"

이미지 확대하기

배우 한소희가 SNS 활동이 야기한 논란에 대한 생각을 밝혔다.16일 오후 서울 삼청동에서 영화 '프로젝트 Y' 개봉을 앞두고 가진 인터뷰에서 한소희는 "이 직업을 하는데 있어 대중의 다양한 반응은 따라올 수밖에 없다고 생각한다"면서 "10명이면 10명의 의견이 다 같을 수는 없다. 대중의 의견을 무지성 비난으로 생각하지 않는다. 좋은 피드백이 될 수도 있겠다 생각하고 수용하려고 한다"고 말했다.과거 SNS에 올린 글로 여러 차례 구설에 오른 바 있는 한소희는 일련의 논란으로 인해 많은 고찰을 했다고 밝혔다. 한소희는 "과거에는 내가 왜 이런 사고를 하는지, 내가 왜 이런 관심을 받게 되는지에 대해 주관적으로 생각했는데 요즘엔 나를 객관적으로 보려고 한다. 어떻게 보면 대중의 관심은 복에 겨운 일이다. 그 관심을 받고 싶은 사람이 대부분인데 나는 그걸 받고 있는 거다. 가장 가까운 데서 들을 수 있는 피드백이라 생각하고, 개선할 건 개선하고, 불필요한 건 넘어가려고 한다"고 마음가짐의 변화에 대해서도 전했다.한소희는 데뷔 이후 블로그와 인스타그램 등 여러 SNS를 통해 대중들과 소통해 왔다. 그러나 이 과정에서 뜻하지 않은 논란에 휩싸이기도 했다. 일례로 2024년 류준열과의 연애와 결별 과정에서 올린 SNS 글이 이슈가 돼 혜리와의 갈등이 불거졌고, 전종서와의 SNS 활동도 후폭풍을 낳았다.일련의 과정을 통해 한소희는 느낀 바가 많은 듯했다. 자신을 향한 대중의 호불호에 대해서도 "직업 특수성 때문에 어쩔 수 없다고 생각한다. 내가 감당해야 한다고 생각한다. 그걸 못하면 포기해야 하는 직업"이라고 쿨한 모습을 보였다.한소희는 '프로젝트 Y'를 통해 스크린에 컴백한다. '프로젝트 Y'는 화려한 도시 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 두 친구가 검은돈과 80억 원 상당의 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 담은 영화. 한소희는 술집에서 일하며 플로리스트를 꿈꾸는 미선으로 분했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)