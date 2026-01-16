중, 미·타이완 무역 합의에 "주권적 협정, 단호히 반대"

▲ 궈자쿤 중국 외교부 대변인

미국과 타이완이 상호관세율을 15%로 낮추는 내용의 무역 합의를 체결한 데 대해 중국 외교부가 '단호한 반대' 입장을 밝혔습니다.궈자쿤 외교부 대변인은 오늘(16일) 정례 브리핑에서 미국과 타이완 무역 합의 관련 질문에 "중국은 중국과 수교한 국가가 타이완 지역과 주권적 의미와 공식적 성격을 가진 협정을 체결하는 것에 일관되게 단호히 반대해 왔다"고 답했습니다.이어 "미국은 '하나의 중국' 원칙과 중미 3대 공동성명을 실질적으로 준수해야 한다"고 강조했습니다.미국과 타이완은 15일 상호관세율을 15%로 낮추고, 타이완 기업들과 정부가 미국에 각각 2천500억 달러, 우리 돈 367조 7천억 원 규모의 투자와 신용보증을 제공하는 내용의 무역 합의를 체결했습니다.라이칭더 타이완 총통이 일본 관방장관을 지낸 가토 가쓰노부 중의원을 만나 다카이치 사나에 일본 총리의 타이완 지지에 감사를 표한 것과 관련해 궈 대변인은 "타이완은 불가분의 중국 영토"라면서 "일본은 하나의 중국 원칙을 철저히 준수하고, 타이완 독립 분열 세력에 잘못된 신호를 보내지 말 것을 촉구한다"고 말했습니다.또 해당 질의 과정에서 일본 매체 기자가 '총통'(President)이란 단어를 사용하자 궈 대변인은 "타이완은 중국의 한 성(省)으로, 총통은 없다"면서 "세계에는 오직 하나의 중국만이 있다"고 강조했습니다.린 대변인은 아울러 일본과 필리핀이 최근 군사 물류 상호 지원을 강화하는 내용의 협정을 체결한 데 대해서도 '지역 평화와 안정'을 언급하며 반대 의견을 피력했습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)