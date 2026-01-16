[속보] 무인기 군경합동조사 TF, 민간인 용의자 1명 소환 조사

▲ 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명하는 군경합동조사 TF가 민간인 용의자 1명을 불러 조사를 진행하고 있습니다.경찰청 국가수사본부는 오늘(16일) 언론 공지를 통해 "민간인 용의자 1명에게 출석을 요구해 관련 사안을 조사하고 있다"고 전했습니다.용의자의 구체적인 신원과 조사 장소에 대해서는 공개할 수 없다는 입장입니다.경찰이 용의자 신분을 군인과 구별되는 민간인으로 지칭한 데에는, 기존 정부 설명대로 해당 무인기가 우리 군이 아닌 민간에서 보낸 것이라는 점을 강조하려는 의도가 담긴 것으로 보입니다.앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 작년 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했습니다.이에 대해 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하고 있지 않다며 민간 무인기일 가능성을 제기했습니다.이재명 대통령은 합동수사팀을 중심으로 한 수사를 지시했습니다.(SBS 디지털뉴스부)