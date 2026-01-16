[글로벌D리포트] 어둠 속 드론 투입 2분만 '임무 완수' '참수 작전' 공개 "타이완 겨냥?"

야간에 적을 식별할 수 있는 첨단 장비를 장착한 군인들이 목표 지점으로 돌진합니다.



동시에 적외선 기능을 갖춘 드론 3대를 띄워 공중 정찰 활동을 벌입니다.



[12시 방향 150m 지점, 의심 인원 3명.]



레이저 조준선으로 원거리에서 초병을 제거하고, 통신을 교란시킨 뒤, 건물을 사방에서 포위하며 접근해 인질을 구출합니다.



작전 시간은 단 2분, 테러리스트 제거와 인질 구출까지 성공적으로 수행합니다.



[CCTV : 사전전술 준비의 중요성을 배웁니다. 야간 감시 능력과 드론의 결합은 밤에도 '매의 눈' 역할을 합니다.]



중국 관영 CCTV가 중국 군이 테러리스트를 제거하는 이른바 '참수 작전' 훈련을 하는 약 27분 분량의 영상을 공개했습니다.



영상에는 야간 작전뿐 아니라 산림 지형 등 복잡한 환경에서 테러리스트를 진압하는 장면도 담겼습니다.



'참수 작전'이라는 용어는 중국군 훈련에서 종종 등장합니다.



지난 달 중국이 실시한 타이완 포위 훈련에서도 타이완 핵심 지도부를 제거하는 '참수 작전' 훈련을 진행한 것으로 알려졌습니다.



훈련 내용을 상세히 공개한 건 극히 이례적인데, 미국에 대한 견제 메시지로 읽힙니다.



연초부터 미국이 베네수엘라에 공습을 감행하고 이란 군사 개입 가능성 등을 거듭 언급하자, 중국도 동일한 유형의 군사적 개입이 가능하고, 위험에 대응할 능력도 있다는 걸 과시한 것으로 풀이됩니다.



최근 다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 발언과 라이칭더 타이완 총통의 중남미 순방 중 미국 경유 가능성이 제기되자, 타이완에 대한 경고 신호를 발신하며 압박하려는 의도도 담겨있다는 분석입니다.



(취재 : 권란, 영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김병직, 제작 : 디지털뉴스부)