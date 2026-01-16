민주, 행정통합 정부 지원안에 "파격적…2월 중 법 처리 목표" 환영

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 지난 14일 충남 서산 축산종합센터에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 미소 짓고 있다. 왼쪽부터 황명선 최고위원, 한병도 원내대표, 정청래 대표.

김민석 국무총리가 오늘(16일) 광역 지자체 행정통합 지원 방안을 발표하자 통합을 추진 중인 대전·충남, 광주·전남 지역을 연고로 둔 더불어민주당 의원들은 "파격적 지원"이라며 환영했습니다.당 충남·대전통합특별위원회 상임위원장인 황명선 최고위원 (충남 논산계룡금산을)은 오늘 국회 최고위에서 "정부가 약속한 재정 지원·위상 강화· 공공기관 이전·산업 활성화라는 4대 인센티브는 통합 지방정부가 자립할 수 있는 든든한 기초가 될 것"이라고 말했습니다.통합 지자체에 대한 연간 최대 5조 원 규모의 재정 지원과 서울특별시에 준하는 행정권한을 부여하기로 한 데 대해서는 "지방정부가 스스로 미래를 설계하고 집행할 수 있는 실질적인 재정 체력과 행정 효능감을 갖게 할 것"이라고 평가했습니다.충남·대전, 광주·전남 지역 의원들도 SNS를 통해 정부 입장에 환영을 표하며 행정통합에 대한 기대감을 드러냈습니다.조승래 사무총장(대전 유성구갑)은 페이스북에 "(정부안은) 대전·충남특별시가 행정·과학 수도가 되는 획기적인 전략을 담고 있다"고 밝혔고, 국회 행정안전위원장인 신정훈 의원(전남 나주화순)은 "분권형 국가의 첫 자치정부로서 '통합 광주·전남'의 소중한 물적 토대가 될 것"이라고 평가했습니다.안도걸 의원(광주 동남을)은 "예상을 뛰어넘는 지원 규모로, 4개 시도가 지역발전을 위해 긴요한 교통·산업 인프라를 깔고 기업과 인재를 유치·육성하는데 충분하게 활용할 수 있는 규모의 자금"이라고 기대감을 표했습니다.민주당 의원들은 6·3 지방선거를 대비해 입법에 속도를 낼 것을 약속했습니다.권향엽 의원은 오늘 국회 소통관에서 "6·3 지선 이전에 (지역 간) 통합을 전제로, 2월 중에는 법안 처리가 돼야 한다는 목표 아래 활발하게 논의가 진행되고 있다"고 말했습니다.대전 대덕구를 지역으로 하는 박정현 의원 또한 당 대전·충남통합 및 충청발전특별위원회 차원의 환영 회견을 마치고 "선거를 치러야 하기에 즉시 (특별법을) 처리해야 한다"고 강조했습니다.당 전남도당위원장인 김원이 의원은 대전·충남과 광주·전남 지역 간 공공기관 이전 문제에 관해선 "아직 별도의 논의는 없다"면서도 "대전·충남의 특성, 전남·광주의 특성을 살린 공공기관들로 조정이 되지 않을까 기대하고 있다"고 설명했습니다.민주당은 행정 통합시 교육감도 한 명으로 합쳐야 한다는 기조입니다.김문수 의원(순천·광양·곡성·구례 갑)은 "(광주·전남 지역의) 교육감 선거는 그렇게 복잡하지 않으며 전남과 광주의 교육감님들은 한 명을 뽑는 것에 어느 정도 합의를 했다"고 전했습니다.박정현 의원은 "(대전·충남의 경우) 단일 교육감으로 가는 것으로 안이 잡혀있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)