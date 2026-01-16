[자막뉴스] "내 돈도 있겠지" 870조 '최대 매출' 배부른 초거대 은행들 "다 잘라!"

지난해 역대급 매출을 올린 미국 대형 은행들이 1만 명 넘게 직원을 줄인 것으로 나타났습니다.



블룸버그 통신에 따르면 JP모건체이스 ,뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 골드만삭스, 모건스탠리 등 미국 6대 은행의 지난해 12월 말 기준 직원 수는 109만여 명으로 지난 2021년 이후 가장 적었습니다.



전년과 비교하면 1만 명 조금 넘게 줄어든 수치로, "2016년 이후 최대 규모의 감원"이라고 블룸버그통신은 전했습니다.



웰스파고가 1만 2천 명 넘는 인력을 줄였고 씨티그룹도 3천 명 넘는 직원을 잘랐는데, 골드만삭스, 모건스탠리, JP 모건이 반대로 인력을 늘리면서 전체 감원 규모는 1만 명 수준에서 형성됐습니다.



뱅크오브아메리카는 감축 대신 보충 채용을 억제해 자연 감소를 유도했습니다.



블룸버그는 감원 배경에 대해 '효율성 경영' 기조를 내세운 은행들이 가장 큰 고정비용인 인건비를 줄여 비용을 통제하려는 성향이 강해졌기 때문이라고 분석했습니다.



또, 인공지능이 발전하면서 사람을 대체할 수 있다는 기대감이 커진 것도 영향을 미쳤다고 블룸버그는 전했습니다.



인력을 줄이려는 움직임은 앞으로도 계속될 전망입니다.



웰스파고 최고경영자 찰리 샤프는 22분기 연속 인력 감축 성과를 강조하며 앞으로도 추가 구조조정이 있을 거라고 암시했고, 씨티그룹은 이번 주 1천 명을 추가로 줄일 것으로 보인다고 블룸버그는 보도했습니다.



앞서 언급된 미국 6대 은행은 지난해 미국 증시 호황과 도널드 트럼프 행정부의 규제 완화 등 여러 호재 덕분에 트레이딩 수익이 급증하면서 사상 최대 매출을 거뒀습니다.



월스트리트저널은 6대 은행의 지난해 매출 합계가 우리 돈 약 874조 원으로 역대 최고치를 기록했다고 보도했습니다.



순이익도 약 231조 원을 기록해 기존 최고치였던 지난 2021년 수준에 육박했다고 월스트리트저널은 덧붙였습니다.



