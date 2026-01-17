아이들, 2026 월드투어 'Syncopation' 포스터 공개…서울에서 대장정 돌입

그룹 i-dle (아이들)이 감각적인 포스터로 월드투어 예열에 돌입했다.



소속사 큐브엔터테인먼트는 16일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS를 통해 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL' 메인 포스터를 공개했다.



이번 포스터에서 아이들은 화이트 배경에 올블랙 스타일링으로 시크하면서도 모던한 매력을 드러냈다. 앞서 티저 포스터에서 실루엣으로 등장했던 멤버들의 모습이 나타나고, 월드투어명 'Syncopation'과 어울리는 리듬감을 시각적으로 표현해 서울 공연의 기대를 높였다.



아이들은 오는 2월 21일과 22일 서울 송파구 KSPO DOME에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL'을 개최한다. 'Syncopation'은 약한 박자에 강세를 주어 리듬의 흐름에 변화와 긴장감을 주는 기법이란 뜻으로, 월드투어에서 예측 불가한 자유로운 아이들만의 무대가 펼쳐질 전망이다. 리브랜딩 후 국내 팬들과 처음 만나는 콘서트인 만큼 아이들은 다채로운 세트리스트와 퍼포먼스로 '공연강자'다운 무대를 선보일 예정이다.



'2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL'은 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있으며, 상세 내용은 아이들 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.



서울 공연을 시작으로 아이들은 아시아 및 오세아니아 주요 도시를 순회하며 글로벌 팬들과 만난다. 3월 7일 타이베이, 3월 21일 방콕, 5월 27일 멜버른, 5월 30일 시드니, 6월 13일 싱가포르, 6월 20·21일 요코하마, 6월 27·28일 홍콩 등의 대형 공연장을 찾아 현지 팬들과 호흡한다. 이번 투어의 추가 도시 및 공연 일정도 추후 공개될 예정이다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)